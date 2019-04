Etxeita: “Creemos que se puede lograr la permanencia”

Xabi Etxeita ha levantado una Supercopa con el Athletic y peleado por cada palmo de terreno en Segunda División. El central vasco dispone a los 31 años del bagaje suficiente para ser figura principal en la Sociedad Deportiva Huesca y guiar a sus compañeros en pos de la permanencia. Con Pulido forma la pareja de centrales más habitual esta campaña, es uno de los capitanes y ha dado algunas de las claves para la cita del sábado en Vallecas (18.30). Una guerra de nervios por evitar el descenso que el vizcaíno ha querido racionalizar con su calma y su discurso inteligente.

Antes del entrenamiento de este martes, el técnico Francisco Rodríguez les ha recordado que estando a once punto de la permanencia llegaron a situarse a solo tres y que “hay que tener esa mentalidad, creer que todo es posible y el equipo lo demuestra en los partidos y entrenamientos. Creemos que podemos lograr el objetivo”. Etxeita cree evidente que el del Rayo es “un partido importantísimo para los dos e iremos a por los tres puntos. Será intenso y bonito de ver. Este tipo de citas se afronta jugando con la mayor intensidad, cada balón cuenta y hay que ser un equipo, atacar y defender juntos, pelear. Afrontarlo como lo que es, una final”.

El vasco, que sigue al detalle el desarrollo de la Primera División, analiza que está produciéndose un desenlace “de infarto, cambia la cosa en cada jugada. Sabemos cómo es el fútbol, da muchas vueltas y queda pelear para apurar todas las opciones”. En suma, “no es fácil para nadie, a todo el mundo le cuesta ganar y hay sorpresas. No podemos mirar a los rivales, estamos a siete puntos y hay que ganar allí porque si no no servirá de nada”.

Con el convencimiento de que el sábado se volverá a mostrar una versión sólida y valiente del Huesca, el defensa intuye un choque diferente al del Barça. “Se juegan muchísimo y pueden tener un estilo parecido. Intentaremos contrarrestarles de otra forma. No le vale el empate a nadie, hay que manejar los tiempo y estar seguros atrás. Es difícil mantener la calma en un partido tan disputado pero será un factor importante”, ha valorado. El pasado sábado, reconoce, “los últimos minutos faltó algo de fuelle pero lo planteamos bien. Sabíamos que correr tras el balón no era fácil, y con el calor nos faltó tener las ideas claras y más balón”.

Pudo suponer un punto de partida simila al del 0-0 en Anoeta, un resultado que dio una inyección de confianza a un conjunto que derrotó a Valladolid, Girona y Sevilla y se mantuvo imbatido dos partidos más. La necesidad aprieta y otra ventaja con la que pueden jugar los azulgranas reside en su trayectoria este campeonato: “Llevamos toda la temporada abajo y si nos jugamos todo en los últimos partidos puede ser un factor positivo. Los rivales han tenido altibajos y sufrirán una presión añadida”.

En el Rayo Vallecano, el sello de Paco Jémez “se nota desde el primer partido y presentan aspectos tácticos diferentes. Intentaremos contrarrestarles y aprovechar sus debilidades”. Vencer aportaría “una inyección de moral tremenda ante un rival directo para afrontar a Eibar y Villarreal y tras mucho tiempo sin ganar”. Con defensa de cuatro y de cinco, los jugadores tratan de “adaptarse a lo que quiere el míster”. Xabi Etxeita, cedido por un Athletic con el que termina contrato el 30 de junio, no quiere pensar de momento en un hipotético futuro azulgrana: “Me centro en lo que tengo que pensar, que bastante tiempo nos quita. Vine a hacer el mejor año posible colectivo y personal para lograr el objetivo y ayudar lo máximo”.