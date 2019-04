Chimy Ávila deja claro su deseo por continuar

"Uno puede dejar la jugada para que hagan el gol, pero si luego no definen no es culpa mía". Con este símil futbolístico Chimy Ávila esbozó este jueves la situación en la que se encuentra su posible continuidad en la SD Huesca. A él le gustaría seguir, pero todo queda a expensas de la voluntad de la entidad altoaragonesa y del San Lorenzo de Almagro, club argentino que por segundo curso consecutivo mantiene al atacante en El Alcoraz como cedido.

"Se hicieron muchas cosas buenas para llegar a un acuerdo, pero aún no me han llamado ni a mí ni a mi agente", expuso, aunque sí que reconoció que se habían mantenido varias charlas al respecto. "Trataré de jugar los partidos que me quedan al máximo", prometió.

Ávila ha calado hondo en la hinchada oscense. De cara al encuentro con el Barcelona de este sábado se está promoviendo en las redes sociales una campaña para que en el minuto 19 la grada cante ‘Chimy quédate’. El gesto para él significa "mucho". "Acá encontré la felicidad y a gente buena que me quiere mucho", aseguró.

Ya tras el ascenso de la temporada pasada su continuidad tardó en cerrarse. Se confirmó tras las prolongaciones de los prestamos de Cucho Hernández y Moi Gómez, y las contrataciones de Miramón y Luisinho. Por eso ahora se muestra tranquilo, "vamos a seguir esperando", y se centra en lo deportivo: "Mi objetivo es celebrar la permanencia en casa".

Varias circunstancias pausan lo que pueda ocurrir con el pichichi azulgrana. El hecho de no conocerse aún en que categoría militará la SD Huesca la próxima campaña es una de ellas. Otra, el no tener aún un director deportivo tras la salida de Emilio Vega producida el miércoles. "Es una pena que se haya marchado", valoró. "En lo personal es un poco tristes porque era una buena persona, siempre estaba apoyando y sumando para bien", aseguró.

Ávila, siempre inconformista, considera que aún no se ha visto su mejor versión: "Vendrá dentro de muchos años gracias a la experiencia". "Ojalá haya un Chimy mejor", deseó.