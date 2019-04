Chimy Ávila marca el ritmo frente al Barcelona

El líder de Primera División, con once puntos de ventaja con el segundo, visita este sábado a un colista situado a seis de la salvación (16.15). Sobre el papel la diferencia entre el Barcelona y la SD Huesca es manifiesta, pero en el césped el cantar puede ser muy diferente y, si no, que se lo digan a Chimy Ávila, delantero de los azulgranas, un jugador conocido por su fe, empuje y garra, que, como no podría ser de otra forma en su caso, promete pelea hasta la extenuación. Es su forma de concebir el fútbol y la vida, y lo que espera transmitir a sus compañeros. "Ojalá pueda contagiar mi carácter al equipo", deseó ayer. "Muchas veces con jugar bonito no se gana, sino que hay que mostrar temperamento para decir, aquí estamos", consideró.

"Estamos esperando con mucha ansiedad, sabemos lo que nos jugamos", reconoció el argentino. No en vano, restan siete jornadas para el final y el propio entrenador de los altoaragoneses, Francisco Rodríguez, estableció el domingo pasado tras el empate con el Levante (2-2) la victoria como único objetivo válido en el próximo compromiso. Así, a pesar de que en lo que va de curso solo dos conjuntos han podido derribar a los de Ernesto Valverde, el Leganés, en la jornada seis, y el Betis, en la doce. en el entorno de los oscenses se considera que si existe un momento propicio para dar la sropresa puede ser éste. No en vano, los del Camp Nou se presentan tras dejar prácticamente sentenciada la Liga y metidos de lleno en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones. "Hay que aprovechar, aunque todos los rivales son complicados y más el Barça, nosotros saldremos a hacer nuestro partido y a aprovechar las oportunidades al máximo para dejar la victoria en casa", prometió el delantero.

Luis Suárez y Piqué serán baja al estar sancionados y se especula con que Messi, también oriundo de la localidad argentina de Rosario, al igual que Chimy, no se vista de corto o que, al menos, no lo haga de inicio, en busca de darle descanso. El azulgrana resta importancia a quién situén sus contrincantes sobre el césped. "Messi es el mejor jugador del mundo, pero el Barça tiene a muchos futbolistas buenos", señaló.

NOTICIAS RELACIONADAS Partido especial y con ánimo de redención

Con ocho goles marcados, siete en las últimas nueve jornadas, se ha convertido en el pichichi de la SD Huesca. Para el sábado espera aprovechar las oportunidades porque "muchas no nos van a quedar enfrente del área o dentro de ella". Sobre su buen momento a la hora de encarar el marco rival, considera que buena parte de la ‘culpa’ la tienen sus compañeros. "Me ponen las cosas más fáciles, gracias a ellos puedo competir porque van al máximo", agradeció señalando también a su técnico. "En la era Franco no me fue bien, no jugaba, pero Francisco me dio la oportunidad y la he querido aprovechar al máximo", expuso.