Julio Velázquez: "Hay máxima confianza en el trabajo que venimos desarrollando y mucha normalidad"

Serio, áspero, contundente, frontal, cerrado, cortante … El estilo Julio Velázquez en su máxima expresión pudo palparse en la rueda de prensa previa al partido, un día envuelto por el carácter decisivo que puede tener para su cargo el partido de mañana del Real Zaragoza en Valladolid. Fiel a su oratoria angulosa, el entrenador abordó las cuestiones previas al duelo con un discurso en cuyo contenido abundó la justificación sobre la autocrítica. Velázquez asigna los males del equipo en los dos últimos partidos contra Villarreal y Amorebieta al “ambiente” y la “atmósfera” generados por la derrota contra el Cartagena. También exhibió tranquilidad a la hora de valorar su fecha de caducidad en el banquillo. Y puso el énfasis en las bajas acumuladas desde su llegada como un limitante de la plantilla que tanto veneró y exaltó a su llegada.

Lo primero que hizo fue puntualizar que no hubo ninguna reunión con los dirigentes tras las derrota contra el Amorebieta y deslizar que no tiene ningún ‘ultimátum’ al respecto. “No hubo ningún tipo de reunión, es totalmente falso. Cafés o comidas tenemos permanentemente todas las semanas, pero lo del otro día es una inventada. No me han transmitido nada, hemos estado juntos en la Ciudad Deportiva, comiendo. Hay máxima confianza en el trabajo que venimos desarrollando y mucha normalidad. La semana ha ido bien, en lo emocional de menos a más. El otro día fue duro, por el cómo y el cuándo. En cuanto a actitud, estamos en una línea extraordinaria, estoy muy contento con los jugadores y con el paso de los días relativizando las cosas. Llevamos el día a día de manera positiva”, señaló fiel a su profusión discursiva.

A la hora de entrar en los asunto que impiden ganar al equipo, al fútbol y el juego como tal, Julio Velázquez miró hacia otro lado. Todo es consecuencia del empedrado: la exigencia, la presión, la crítica, la carga ambiental. “No se trata de solucionar, ahora se ha generado una corriente y todo viene motivado por el partido contra el Cartagena. Coges al equipo como lo coges, con poco margen de equivocación para mirar hacia arriba y estás sometido a tener que sumar permanentemente y en dos partidos que se podían que haber ganado (Cartagena y Amorebieta). Está correlacionado todo. El de Cartagena se mereció ganar sin ningún tipo de dudas y eso generó un clima de negatividad, y eso generó que el empate contra el Villarreal B nos pareciera poco (cuando sabemos lo que es la categoría). Esto no hizo llegar al partido del Amorebieta con mucha ansiedad, dudas y miedos. Dentro de lo que es el partido se da como se da, está correlacionado todo. Es más una cuestión de un partido que no hicimos mal contra el Cartagena. No lo ganamos y eso ya generó lo del día del Villarreal B, que empates con la atmósfera a partir de cierto minuto, con ansiedades y miedos el día en casa contra el Amorebieta, y te lleva a una situación en la que has sumado un punto en los últimos dos partidos”, explicó el técnico.

Tampoco quiso Velázquez acompañar la postura de Maikel Mesa esta semana, quien señaló los 50 puntos como objetivo inmediato y renovado para el equipo. “El objetivo es el partido contra el Valladolid. Esta categoría es así, no te aburres: o luchas por arriba o por abajo. En Segunda no te quedas en zona de nadie. Nuestro foco es el partido de mañana, competirlo y que eso nos lleve a sacar los 3 puntos. Mirar más allá de eso... Nunca he hecho cuentas, siempre me focalizo en el partido a partido, intentando quedar lo más arriba posible. El lugar del Real Zaragoza es la Primera División, pero eso lleva un proceso, un proyecto, y el objetivo es focalizarnos en esta semana", aseguró, como pidiendo paciencia y tiempo a un equipo que lleva 11 años en Segunda. “El equipo lleva once años y en seis de ellos ha quedado el 13 o por debajo del 13, sabemos lo que es la categoría y la dificultad que entraña”, señaló sobre un Zaragoza que este año es el cuarto límite salarial de la categoría y en el que su director deportivo Juan Carlos Cordero ha manejado más recursos que todos sus predecesores en el puesto en el actual ciclo en Segunda. “Más pronto que tarde este equipo estará en Primera pero son dinámicas. De haberle ganado al Amorebieta y al Cartagena estaríamos al borde de arriba. Tranquilidad y equilibrio, hay que estar ocupados y centrados en el partido ante el Valladolid”, añadió.

A su llegada al Zaragoza, Julio Velázquez puso en las nubes los mimbres de la plantilla. Ahora, con el equipo aún empeorado, cree que sigue siendo así, pero puso las bajas sufridas como limitante: “Esta no es una situación normal, desde mi primer día estamos muy condicionados por las bajas y mañana es un ejemplo, con 8 bajas entre lesionados y sancionados. Este plantel considero que sin ningún tipo de problemas está capacitado para estar más cerca de arriba que de abajo”, indicó en su intervención.

Velázquez insistió en que no piensa en su continuidad. “No enfoco así ni mi profesión ni mi vida, sino desde la tranquilidad y el positivismo. No entro en ese ruido ni en esa dinámica de rumorología. Me centro en el trabajo, en los jugadores y en el vestuario. Estoy feliz con ello. Venimos de perder pero emocionalmente el grupo ha ido de menos a más”, apuntó.

Velázquez toreó de nuevo las cuestiones sobre el objetivo del ascenso. Hizo ver que él es responsable de sus palabras, al hilo de las metas fijadas por Jorge Mas o Raúl Sanllehí en diciembre. “Me muestro consecuente con mi mensaje: centrarnos en cada semana e intentar ser competitivos. Yo no me he salido de mi línea. A partir de ahí, los mensajes a nivel institucional respecto al objetivo son otra cosa, y a esas personas hay que preguntar”, apostilló.