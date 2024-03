Lucas Terrer, cuarto debut canterano de la temporada en el Real Zaragoza

Una cosa es ponerlos y otra contar con ellos. Lo que podría ubicarse como los pasos lógicos en un proyecto deportivo que integra el desarrollo de los canteranos como uno de sus vértices no lo es tanto. El debut el pasado domingo en el primer equipo de Lucas Terrer es el cuarto que se produce esta temporada en el primer equipo, una cantidad apreciable, pero que no supone un verdadera convicción en el productor propio: Vaquero, Marcos Cuenca y Juan Sebastián son los otros tres jugadores que han pisado el primer equipo de forma oficial esta temporada. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido continuidad. Destaca el caso de Vaquero, que lleva prácticamente todo el año en dinámica de la plantilla principal, pero con quien se ha dado un paso atrás: su rol de mediocentro canterano lo ha pasado a desempeñar ahora Lucas Terrer, a quien, a sus 18 años debutó en La Romareda contra el Amorebieta. Quizá no era el día más pertinente para hacerlo, pero Velázquez quiso darle la alternativa a un jugador que Fran Escribá ya tuvo en sus entrenamientos la pasada campaña. Un gesto de indudable valor para el joven jugador zaragozano.

En el Real Zaragoza no ha pasado desapercibido, por sorprendente, este cruce de caminos entre Vaquero y Terrer. Vaquero es, por rango, el titular en la plaza en el Deportivo Aragón. Terrer solo ha jugado este año -aunque estuvo lesionado entre octubre y enero- dos partidos de titular esta temporada con el filial, donde aún no ha echado las raíces.

Vaquero, por su parte, debutó en el primer equipo en Burgos, y luego tuvo minutos, ya con Velázquez, frente a Leganés (2’) y Andorra (1’). Aunque ha estado muy presente en las convocatorias ante la poca profundidad del equipo en el centro del campo, apenas se le ha dado cuerda. Igual sucede con Marcos Cuenca, quien debutó, con Escribá, en Elche. Allí tuvo, sin embargo, sus únicos tres minutos. Fijo en el extremo izquierdo del filial, lleva cinco partido sin estar convocado con el primer equipo después de enlazar diez citaciones seguidas. El lateral derecho Juan Sebastián completa el registro de debutantes ‘efímeros’: después de hacer la pretemporada con Escribá, lo puso de lateral izquierdo en Copa del Rey contra el Atzeneta. Aunque ha estuvo en alguna citación de Velázquez en sus primeros partidos, ya no ha vuelto a aparecer por el primer equipo, en una posición, eso sí, bien cubierta, en número, en el primer equipo.

Más allá de estos casos, está Borge, ahora lesionado de gravedad. Aunque debutó en otras temporadas, se ha asentado en esta en el primer equipo, renovando y ganándose plaza en la plantilla profesional gracias a su polivalencia defensiva. Es el único canterano de los que han tenido minutos este año que ha contado con cierta confianza y participación como comodín defensivo. Queda por ver si el debut de Terrer tiene recorrido. Si es un apuesta íntima u puntual de Velázquez, o si el club -la dirección deportiva- de verdad cree en él como valor de futuro: ya se sabe, la puerta más importante del ascensor de la cantera es la última.