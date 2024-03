Maikel Mesa: "Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido"

El lío en el seno del Real Zaragoza es de gran calado. Por segunda vez en siete meses de temporada se vive una seria crisis de entrenador. Primero cayó Fran Escribá en noviembre y, ahora, Julio Velázquez está próximo a una nueva destitución. En la antesala del siguiente partido, el sábado en Valladolid, el club designó este miércoles a Maikel Mesa, uno de los capitanes, como portavoz en medio del laberinto.

"La situación no es solo del entrenador. Es del equipo. Sabemos en dónde estamos, sabemos que no estamos bien. Los más fastidiados por este tema somos nosotros. Estamos viviendo momentos complicados", comenzó admitiendo el canario.

Mesa habló en modo genérico. Trató de quitar el foco siempre de Julio Velázquez, el técnico que camina por el alambre de funambulista sin vara de equilibrio y sin red. "No debemos mirar más allá del partido del sábado en Valladolid. Sabemos dónde estamos. Somos conscientes de la situación en la que nos hemos metido. Ya no solo por los resultados, sino también por el juego. Nos está costando todo bastante", insistió Maikel en su admisión de una realidad que, por otra parte, sería ridículo discutirla a estas alturas del guion.

De repente, los batacazos constantes en el último mes, han reventado cualquier opción de que el Real Zaragoza se reenganche a la pelea por un puesto en la promoción de ascenso y, ya, por primera vez en este curso, mira al descenso con más cercanía de la que tiene con la cabeza de la tabla. "No tenemos que volvernos locos. Tanto si estuviéramos cerca de los puestos de arriba, ni ahora que estamos más cerca de abajo", recomendó con cierta humildad y resignación Mesa. Es un síntoma de vértigo evidente.

Tanto es así que, de repente, uno de los veteranos del equipo ya habla de la salvación como meta principal de aquí al final de la liga, en 13 jornadas. "Desde el principio sabíamos que en esta categoría el primer paso es llegar a los 50 puntos y, luego, si sigues sumando, estar más cerca de los de arriba. Vamos a por ello. El primer reto, porque es lo más cercano que podemos conseguir, es lograr 50. Sabemos que no es el objetivo, pero ahora mismo hay que lograrlos", subrayó con naturalidad. Ahí dejó el mensaje, demoledor para quienes han pretendido mantener el sueño vivo de una presencia zaragocista en el grupo cabecero en el esprint final de la competición.

Mesa sorprendió al eludir, de algún modo, esa obligación intrínseca del Real Zaragoza por ascender a Primera División desde que se despeñó a Segunda en 2013, hace ya 11 años. "La obligación de ascender... yo creo que solo la tienen los tres equipos que descienden de Primera. Aquí se ha creado un proyecto y esto no es llegar y firma Cordero 10 jugadores y ya vamos a subir sí o sí. Si fuera tan fácil, no llevaría el Real Zaragoza 11 años en Segunda División. Es complicado. Lleva sus pasos. Sabemos que se están sentando bases y ojalá salga bien más pronto que tarde", expuso el futbolista tinerfeño a modo de abogado de los dirigentes de la SAD, ahora en entredicho y en el punto de mira de las críticas del zaragocismo.

En la entidad hay miedo a que este deterioro de la temporada pueda tener repercusiones a corto plazo en el día a día del Real Zaragoza. "Se ha creado algo muy bueno esta temporada: récord de abonados, la gente se entusiasmó al principio... y, lógicamente, si los resultados no salen, todo esto se te da la vuelta", dijo con resquemor Maikel Mesa. La decepción, cuando es en masa o muchedumbre, multiplica sus secuelas. Y este es el gran temor de cara al año que viene.

Maikel Mesa no tuvo más remedio que reconocer que el Real Zaragoza se ha venido hundiendo en su rendimiento y solvencia con el paso de los últimos cuatro partidos de forma estrepitosa. Algo que, con anterioridad, ya dio indicios de que podía suceder, pese a obtenerse dos victorias tan especiales como fueron aquellas ante el Andorra y el Sporting de Gijón. "Cuando el equipo no está bien, repercute en todos. Nos hace peor, nos quita soltura, esas cosas que, cuando vas ganando, vienen solas. Estamos en una dinámica complicada y todos estamos por debajo de nuestro nivel. Yo entreno siempre bien, estoy todos los días el primero y me voy de los últimos", dijo el insular, con esta última frase como excusa propia para justificar que por él no vienen los problemas, que hay que mirar hacia otro lado.

Mesa no supo dar una razón concreta del desvanecimiento global que afecta al equipo en el último mes. "Es fútbol es muy complejo y muchas veces no sabes el porqué de las cosas. El grupo entrena, es una familia... pero nos está costando sacar victorias adelante", respondió sin más, con un tópico que eludió profundizar en lo nuclear.

La charla de Velázquez con Cristian Álvarez... ajena

La extraña y seria mañana en la Ciudad Deportiva, tras día y medio de desconexión del equipo tras el descarrilamiento ante el Amorebieta, comenzó con una sorprendente charla a solas entre el discutido entrenador, Velázquez, y el primer capitan, ahora lesionado, Cristian Álvarez. Sobre esta escena, Mesa eludió entrar en materia.

"Ya lo habéis visto. Estaba Cristian con el técnico, hablando. Estábamos entrenando. No me he dado ni cuenta. O sea que entiendo que será una cosa de Cristian con el entrenador. Con nosotros, nada", se limitó a responder de de La Laguna.