Cordero: "A veces, los mercados de invierno son caramelos envenenados"

Juan Carlos Cordero, acompañado en el estrado por Raúl Sanllehí, explicó este viernes 2 de febrero de 2024 los pormenores del mercado de invierno recién finalizado en la medianoche anterior desde el prisma del Real Zaragoza. Con sus tres fichajes, Badía, Raúl Guti y Zedadka, y sus dos salidas, Luna y Bermejo, el director deportivo diseccionó lo acontecido en 30 días de vértigo, concluidos con menos movimientos de los previstos al inicio del zoco de enero.

"El mercado de invierno es difícil, distinto al de verano. No hay muchas opciones. Aquí, además del jugador y el Real Zaragoza, entran en juego también los clubes de procedencia. El lema era ' no debilitarnos'. Y creo que la plantilla actual sigue siendo de gran valor", comenzó afirmando Cordero. En un pasaje inmediato, calificó con mayor rotundidad este periodo de fichajes de enero: "A veces, los mercados de invierno son caramelos envenenados, con poco producto nacional y muy caros", dijo con intención, quizá como subterfugio a su trabajo recién concluido que sabe que no ha dejado buen paladar a la afición.

"Había tres posiciones claves para reforzarnos. Una, la portería, donde en la primera vuelta, por inconvenientes que sucedieron, nos costó puntos. Ahí vino Badía, con la premisa de que pudiera jugar ya desde el primer partido de enero, los tres de este mes. Dos, el centro del campo, debido al cambio en la forma de jugar, nos requería tener un quinto centrocampista. Y ahí ha llegado Raúl Guti. Y tres, el lateral izquierdo. Por las lesiones de Nieto y Lecoeuche, estábamos pendientes. El conocimiento de la plantilla del cuerpo técnico nos ha permitido ver a Mollejo y Valera bien adaptados a ese puesto, además de que Lecoeuche ha vuelto. Así que hubo un giro, que nos permitió reforzar la parcela derecha, con Akim Zedadka, tras la salida de Luna. El mercado es dinámico y hace que puedas cambiar la toma de decisiones. Gámez está con molestias físicas y Borge está pendiente de unas pruebas (tiene una lesión en una rodilla no evaluada aún)", desarrolló Cordero en su intervención.

A ojos de todo el zaragocismo, ha faltado el refuerzo en la delantera, en el puesto de los goles. "¿Pudo haber venido alguien ahí, en el ataque? Sí", se preguntó y contestó él solo Cordero. E indicó los motivos por los que no ha sido así. "El que tú quieres, no puede venir. Otros, se han acabado decidiendo por otros clubes. En otros casos, su club no te lo deja. Y hay condiciones económicas a las que no podemos llegar. Hasta el último momento se ha intentado traer un jugador de ataque, pero ese paso necesita de estar todos de acuerdo dentro del club, dirección deportiva y entrenador", dijo con nitidez, dejando entrelíneas algún desacuerdo con Velázquez en relación a alguna pieza al alcance que no convenció al técnico.

El hecho de que el Real Zaragoza esté moviéndose desde hace más de dos meses entre el 14º y el 11º puesto también ha sido un lastre. Cordero lo subrayó en trazo grueso: "La posición en la tabla tampoco ayuda. Los jugadores intentan siempre enrolarse en clubes que están más cercanos al ascenso a Primera. Ven que otros equipos tienen más puntos y tienden a decantarse por el mejor clasificado. Estamos a 5 o 6 puntos de la promoción, que no es tanto y esta categoría da muchas vueltas, pero a fecha de hoy es lo que cuenta", señaló el director deportivo.

Cordero adoptó una pose de modestia. "Todas las plantillas son mejorables, sin duda alguna. Y esta nuestra, también. Pero yo me reafirmo en que tenemos una buena plantilla desde el verano. Y no queríamos debilitarnos, sino reforzarnos". Al respecto, se le preguntó directamente si considera que el formato que ha quedado tras el mercado de invierno es mejor que el que armó en verano. Y su respuesta fue concluyente: "Sí, desde mi punto de vista, sí".

La razón de su afirmación positiva radica en que "de los puestos que nos faltaban o que no han salido bien en verano, con algunos errores puntuales y lesiones, contamos con que recuperamos a Bakis, que sigue entrenando y puede entrar en la citación el lunes contra el Sporting. Lecoeuche es ya uno más de la plantilla. Estamos pendientes de recuperar a Gámez y Borge. Con la llegada de Badía, con Guti y Zedadka, lo que esperamos es que mejore la plantilla".

Culminó su rueda de prensa Cordero lanzando dos bengalas avisadoras, una al entrenador, Julio Velázquez, y otra a los refuerzos que llegaron en verano y que no han dado la talla hasta ahora.

Al primero lo refirió, sin citarlo con este mensaje: "Hay que adaptar la plantilla al juego del entrenador, es mi modelo de trabajo que he vuelto a seguir. Y ahora, lo importante es Julio que tenga material y les sepa sacar rendimiento".

Y a los segundos (Bakis, Sergi Enrich, Manu Vallejo, Moya...) los aludió así: "Espero que en esta segunda vuelta repunten y mejoren lo que han hecho hasta ahora. No es lo que deseo, es lo que espero. Sigo confiando, insisto, en los que vinieron en verano y no han dado su nivel. Unos sí, otros, menos", dijo.