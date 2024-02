Poussin se queda en el Real Zaragoza en una plantilla con cuatro porteros

El Real Zaragoza no encontró ninguna salida de mercado para Poussin y el portero francés seguirá en el club. Una situación inaudita, pues la plantilla se queda con cuatro guardametas: Cristian Álvarez, Edgar Badía y Gaetan Poussin con licencia y dorsal del primer equipo, más Dani Rebollo, con ficha del filial. Este escenario exhibe la mala planificación de la plantilla en esta demarcación, pues ahora, con Cristian Álvarez ya cerca de completar su recuperación, Julio Velázquez se va a ver obligado a trabajar con cuatro porteros, una situación inusual de gestionar si en ese grupo no se incluye algún canterano con potencial de primer equipo. No es el caso. La salida de Poussin no se produjo, después de que a comienzos de mercado se le comunicara que lo más conveniente era su salida. Poussin aceptó la propuesta, e incluso estaba dispuesto a perdonar parte de su contrato si encontraba un destino que le asegurara un acuerdo con una duración y unas cantidades similares a las comprometidas en el Real Zaragoza. Eso no ha sucedido. Aunque hay mercados europeos aún abiertos como Polonia, Suiza o Hungría, es complicada su salida hacia esos países.

Cordero reclutó a Poussin desde el Girondins de Burdeos con un contrato de tres temporadas tras un acuerdo de traspaso por derechos futuros. Está comprometido el portero francés, así, hasta 2026, con un vínculo de larga duración, con el Zaragoza.

Poussin tenía una propuesta para regresar a su país, pero no se han dado los condicionantes para que fructificara. Mientras sus agentes han intentado trabajarle una salida en Francia, el Zaragoza, de la mano de Juan Carlos Cordero, ha intentado hallarle un destino en España, ya fuera cedido o con otras fórmulas, ofreciéndolo a equipos de Segunda con necesidades en la posición (Cartagena, Albacete…), pero ninguno de esos clubes ha dado el paso definitivo para ficharlo.

Hace días que Juan Carlos Cordero, en la presentación de Badía, advirtió de que una tarea prioritaria era encontrar una salida para Poussin: «Tenemos cuatro porteros, aunque Rebollo tenga ficha del filial. Posiblemente Poussin tendrá que salir. Lo mejor para el club y para el jugador es que busquemos una salida. No por licencias, sino por una situación personal y deportiva del futbolista», indicó el director deportivo. Que Poussin se entrenara por la mañana con sus compañeros ya era una señal clara de su continuidad.