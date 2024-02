Zedadka: "Me gusta más jugar en defensas de 5 hombres, me va mejor"

Akim Zedadka, lateral derecho (e izquierdo, según Juan Carlos Cordero) de origen franco-argelino, de 28 años (cumplirá 29 en mayo), ha sido la gran sorpresa del mercado invernal de fichajes del Real Zaragoza. Un desconocido en el ámbito del fútbol español, llega cedido del Lille, de la Primera División de Francia, donde no ha jugado ni un solo minuto en liga desde el verano.

El futbolista, menudo (1,73 de estatura), habló en francés con traductora y dejó las primeras pinceladas de su personalidad en la sala de prensa de La Romareda este viernes. "Soy ambicioso y no he tenido la oportunidad de jugar en mi club todo lo que quería esta temporada. Por eso acepté venir a Zaragoza, para volver a sentir lo que es disputar partidos de fútbol. Me apetecía conocer otro tipo de campeonato", expuso de inicio el nuevo refuerzo zaragocista.

A Zedadka se le pidió que reseñara lo que conoce del Real Zaragoza y de la Segunda División española, su novedoso hábitat desde ahora. "Sé que el Real Zaragoza es un club histórico y conozco a una serie de clubes de esta liga y a algunos jugadores franceses que militan en ellos actualmente. He visto bastantes partidos últimamente para saber cuál era el nivel. Y veo que es un campeonato muy técnico que creo que me viene muy bien para mi tipo de juego", indicó el futbolista, nacido en la localidad francesa de Pertuis, cerca de Marsella.

Zedadka viene con la intención de debutar ya este lunes próximo en el duelo de la jornada 25 frente al Sporting de Gijón en La Romareda. "Por supuesto que sí. Llevo mucho tiempo entrenado para poder jugar con el Lille y llego perfectamente preparado"

El internacional argelino (una vez, con la absoluta de ese país), puede jugar tanto en una defensa de 4 como de 5 piezas, como ahora utiliza preferentemente Julio Velázquez. Pero mostró su preferencia: "He jugado mucho en defensas de 4, donde mi papel era de 'contraatacador' ofensivo. Pero me gusta más la defensa de 5 porque me deja más opciones para atacar, creo que me va mejor a mi forma de jugar", expresó.

Para Zedadka, venir del Lille a Zaragoza "no es un paso atrás" y, en relación al objetivo del ascenso que siempre tiene insertado el Real Zaragoza en su libro de ruta, el lateral no entró en detalles: "Partido a partido", respondió, debidamente asesorado con anterioridad con el lema de los rectores actuales de la entidad.

La descripción de Cordero

Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Real Zaragoza, hizo un resumen breve de las características principales de este fichaje que trae bajo el brazo su sello personal, del mismo origen que siguieron en verano Poussin y Lecoeuche.

"Es un lateral derecho que se acopla bien y ha jugado partidos en el carril izquierdo. Por lo tanto tiene experiencia en muchos partidos del fútbol profesional en Francia. Viene para generar competencia con Gámez. Y con el sistema del cuerpo técnico, también podrá aportar en el lado izquierdo", remarcó el ejecutivo.

"Zedadka es un jugador técnico, rápido, que se proyecta bien al ataque. A 5 meses para acabar la liga, es lo que buscábamos, pues tiene experiencia", apostilló en la puesta de largo del futbolista.