Raúl Guti: "Llego para jugar todos los partidos posibles y conseguir lo que todo el mundo sueña"

Raúl Gutiérrez 'Guti' está ya de vuelta a casa, tres años y medio después de haber partido hacia el Elche, de Primera División entonces, en el verano de 2023. El centrocampista canterano se mostró feliz, maduro, ansioso por volver a reanudar sus vivencias zaragocistas a partir del lunes, el primer partido en el que jugará de nuevo con sus colores matrices, frente al Sporting de Gijón en su Romareda.

"Estoy muy feliz. Agradezco al Real Zaragoza y también al Elche lo ocurrido. El Elche, en su momento, fue el que hizo realidad mi sueño, que era jugar en Primera. Ahora vuelvo a casa y tengo muchas ganas de sentirme de nuevo futbolista. Han sido, los últimos, meses complicados para mí", comenzó diciendo el medio zaragozano.

Guti tiene una ilusión renovada desde hoy. "No he participado últimamente en el Elche de todos los minutos que a un jugador le gusta tener. Pero lo bueno se hace esperar. Llevo todo el mes sin tener apenas presencia en el Elche y cuando surgió esta oportunidad no me la pensé dos veces", apostilló para poner en contexto su retorno al Real Zaragoza.

Guti explicó cuál es su horizonte desde estas primeras horas de febrero de 2023. "Vengo para ayudar. Son consciente de la situación en la que estoy y sé el tipo de jugador que soy. No he tenido tiempo aún de hablar en profundidad con Julio Velázquez, el entrenador, y saber lo que quiere de mí. Pero yo me puedo adaptar a todo lo que me pida", señaló lleno de ilusión.

Guti hizo un rápido repaso del pasado más reciente en su reubicación en el Real Zaragoza. "Yo viví dos promociones aquí y estuve a punto de subir a Primera División. Tengo esa espinita clavada porque mi sueño era jugar en Primera con el Real Zaragoza. Ahora llego a jugar todos los partidos posibles para conseguir lo que todo el mundo sueña, para aportar todo lo que pueda. No puedo mirar más allá y decir que va a pasar después de junio. Lo que tenga que venir, llegará", dijo, aludiendo a que su contratación es una mera cesión por parte del Elche hasta final de esta temporada.

¿Qué diferencias hay entre el Guti que se fue en 2020 y el que retorna en 2023?, se le preguntó al futbolista. "Soy aquel Raúl Guti que desde chico en la Ciudad Deportiva soñaba con jugar en el Real Zaragoza. Gracias a Dios lo consiguió. Cuando sales fuera de casa, lejos de tu gente, aprendes mucho. He tenido en este tiempo las dos caras del fútbol: los dos primeros años en Elche fueron muy bien y, en el último año y medio, no ha sido igual, han ido mal. En el fútbol tienes que ser competitivo y mantener los dos valores claves, la humildad y el trabajo. Lo que más he conseguido en estos tres años y medio es experiencia, muchos partidos en Primera. He podido jugar con los más grandes del mundo y eso es lo que me llevo", explicó.

La palabra 'ascenso' no salió de su boca. Ese término sigue siendo tabú en el actual Real Zaragoza. "El objetivo real del equipo, en estos momentos, es ser realistas. Estamos en una buena situación, pero tenemos por delante muchos equipos en la clasificación y todos peleamos por lo mismo. Somos 10 o 12 equipos ahí. Así que hay que ir partido a partido", apuntó en la misma línea editorial de la SAD desde que la liga empezó en agosto.

Sanllehí y Cordero, sus valedores

Raúl Sanllehí, el director general, y Juan Carlos Cordero, el director deportivo, flanquearon en la sala de prensa a Guti. Son sus valedores en este regreso a Zaragoza del canterano. Sanllehí habló brevemente: "No te tengo que dar la bienvenida porque estás en tu casa. Sé que la ilusión porque estés aquí es compartida. Agradecer las ganas que tenías de llegar de nuevo aquí"

Por su parte, Juan Carlos Cordero aportó algún detalle más de índole futbolística: "Guti ha puesto todo de su parte por estar de nuevo en Zaragoza. Llevamos meses trabajando esta opción y su predisposición fue siempre total para volver, desde el primer día. Nos va a dar versatilidad, piernas, fútbol, mucha energía y mucha ilusión. Todo esto, junto, si está bien canalizado, Raúl Guti va a ser clave para ir hacia arriba en la tabla en esta segunda vuelta", subrayó el ejecutivo murciano.