Velázquez: "Ganar en Alcorcón sería brutal, formidable, estamos en el punto clave para remontar"

Julio Velázquez afronta el partido de Alcorcón, este sábado a las 16.15 en el campo de Santo Domingo de la localidad del sur de Madrid, con el viento de cola, favorable a la navegación del Real Zaragoza. Una sensación agradable para él, para la plantilla y los responsables del club, que conforma un momento de positivismo en todo el zaragocismo ante la observancia de la clasificación.

Aún es el 12º el equipo aragonés, muy por debajo de sus aspiraciones, pero el triunfo del pasado fin de semana ante el Andorra (2-0) ha hecho ganar a los blanquillos dos plazas en el ranquin y, de ser capaces de lograr repetir triunfo en Alcorcón, la mejoría puede ser mucho más ostensible a causa de la enorme igualdad que tiene este año el formato de la liga.

El técnico castellano explicó en rueda de prensa, antes de viajar a la capital de España, algunos pormenores de este trascendente duelo, con sus habituales rodeos y regates orales para no entrar en lo sustancial.

"Ha sido una semana genial de trabajo, que nos ha ayudado a preparar un partido que nos va a exigir cosas diferentes totalmente a lo del otro día con el Andorra", comenzó subrayando con su habitual énfasis optimista.

Velázquez vuelve a Alcorcón. Porque allí entrenó en las temporadas 16-17 (la segunda mitad de ella) y la 17-18, salvando a los amarillos del descenso en la primera y acabando 13º en la siguiente. "Estuve dos años y tengo un gran recuerdo de esa institución. Pero hace muchos años de aquello y el club cambió mucho, en cuanto a propiedad, dirección general, dirección deportiva... Es un club al que, menos mañana (por el sábado), le deseo lo mejor", rememoró escuetamente. Cinco años, el tiempo que hace que trabajó allí, para el entrenador, son "muchos años". Sirve de tabla de valores para colegir lo que pueden suponer para el zaragocismo estos 11 años en Segunda División.

Sobre el partido en sí, Velázquez habló del rival más que de sí mismo. Como ya es habitual (y lo será hasta el último día). "El Alcorcón está en una dinámica positiva, tienen muy claro a lo que quieren jugar. Debemos ser inteligentes y llevar el partido donde queremos nosotros. Santo Domingo es un campo que la gente lo califica de particular, pero sus dimensiones de juego son interesantes. Las gradas, es verdad, hacen que todo parezca pequeño, pero no es así. Se puede hacer ahí buen fútbol", indicó a modo de prefacio.

Y añadió más pinceladas a lo que espera. "El Alcorcón es un bloque muy sólido, muy aguerrido. Vamos muy mentalizados sobre lo que nos vamos a encontrar, con la ilusión de volver con la victoria", dijo.

Velázquez sabe que, tal y como está saliendo el modelo de la liga este año, con una docena de equipos inmersos en muy pocos puntos merodeando la zona de ascenso, el Real Zaragoza está ante su momento clave para reengancharse con esa pugna, de la que se despeñó de mala manera a partir de mitad de septiembre.

"Ganar... sería formidable, brutal. Estamos en ese punto en el que nos aportaría mucho en todos los sentidos, tanto en lo cuantitativo como en lo emocional. Si queremos hacer algo bonito, hay que conseguirlo", describió, dotando de un valor añadido extraordinario a esta cita en campo alcorconero.

Esta vez, Velázquez mostró un ligero pero importante giro de tuerca en su talante público en relación a su ambición como técnico del Real Zaragoza, menos aséptico que en sus anteriores comparecencias. "Tenemos que exigirnos sumar de a tres. Sería muy positivo enlazar dos victorias consecutivas", dijo en una frase. La exigencia ya forma parte de su léxico de cabecera, una buena medicina que el zaragocismo entenderá mejor que su anterior pose conservadora.

Finalmente, en el ámbito del partido, fue preguntado por la gran relevancia del balón parado frente al Alcorcón, por las características de este rival, un especialista en esas lides. "Nosotros tenemos que ser capaces de que ellos no se encuentren cómodos en el balón parado, porque ellos son fuertes en este tipo de fútbol. Hay que tener cuidado con las reanudaciones del juego desde los saques de esquina, las faltas y los saques de banda por parte del Alcorcón. Como ya sucedió frente al Eldense con Marc Mateu, ellos tienen diferentes lanzadores muy buenos. Sobre todo Javi Lara. Hay que llevar el partido a zonas donde no nos expongamos a este tipo de situaciones. Es una de las fortalezas del Alcorcón. No tenemos que fomentar este tipo de jugadas", avisó a los suyos.

Y, de paso, lanzó una loa estimulante a sus jugadores, que llevan dos meses mostrando carencias aéreas en la defensa de la estrategia que han costado goles muy perjudiciales ante el Levante, el Amorebieta o el Eldense, por citar solo los recientes. "El otro día (ante el Andorra), en líneas generales, defendimos bastante bien el balón parado. Me quedo con la capacidad de la plantilla para entender, para organizarse y para mejorar lo que, evidentemente, necesitábamos mejorar", reconoció Velázquez.