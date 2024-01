Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, enfría la operación de Bebé

«Bebé es jugador del Rayo Vallecano, tiene contrato en vigor con nuestro club, que va más allá del final de la presente temporada, y la cláusula de rescisión de su vínculo contractual no está al alcance del Real Zaragoza, al igual que su salario. Como presidente de un club del fútbol profesional, sé hasta dónde puede llegar cada cual y en qué punto se hace imposible». De esta manera se expresa, en declaraciones a HERALDO, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, en relación a la posible llegada del delantero caboverdiano al club aragonés en los días finales del presente mercado de invierno, en una operación en cierto modo similar a la llevada a cabo la pasada campaña, cuando Bebé se convirtió en un extraordinario refuerzo invernal para la escuadra de Fran Escribá.

«Con independencia de que el Real Zaragoza se encuentre en Segunda División –continúa explicando Martín Presa–, le guardo mucho respeto y cariño, porque lo sigo considerando uno de los grandes clubes españoles, por sus títulos de Copa y europeos, por el fútbol que históricamente se ha visto en su estadio, por el tamaño impresionante de su afición, por la ciudad que representa, la quinta de nuestro país, y por los años que ha estado en Primera. Pero para que Bebé pueda ir al Real Zaragoza falta algo sustancial, imprescindible: un acuerdo con el Rayo Vallecano. Este no existe. No me voy a remitir a la cláusula del contrato del jugador; pero sí a ciertos parámetros económicos. Si alguien viene a mí con quince o veinte millones de euros, puestos sobre la mesa, podemos hablar de la salida de Bebé del Rayo. Otra cosa, es engañarse acerca de esta cuestión. Sintiéndolo mucho, tengo que decir que el Real Zaragoza no está actualmente en los parámetros que entendemos que son razonables para una salida de Bebé, quien profesa mucho cariño al Real Zaragoza, es verdad, como también al Rayo».

Martín Presa tampoco juzga factible llegar a un punto de acuerdo sobre una hipotética cesión del futbolista de Cabo Verde –ahora en la Copa de África con su selección nacional– para lo que resta de campaña, fórmula elegida en el ejercicio anterior.

«Desde el pasado mes de diciembre –expone el presidente rayista–, el Real Zaragoza sabe que, para nosotros, resultan muy complicadas las cesiones de Bebé y Pep Chavarría».

«Debemos considerar, en primera instancia, una dificultad deportiva. El Rayo de esta campaña no dispone de una holgura de puntos y su realidad deportiva es la que tenemos delante. Ahora mismo, estamos pensando en términos de permanencia, y no podemos prescindir de efectivos que para nosotros son importantes, por más que no dispongan de la titularidad».

«Si el mercado no nos ofrece alternativas que mejoren a dichos efectivos y, por tanto, el nivel de la plantilla, no me puedo exponer a debilitar el equipo. Creo que es sencillo entender nuestra posición».

«En este contexto deportivo, también hay que entender que el Rayo Vallecano no va abordar una operación de cesión de Bebé en los términos económicos en los que se hizo la cesión del año pasado al Real Zaragoza, dado que nosotros asumimos una parte importante del costo de la ficha del jugador».