Día para el inicio de la remontada del Real Zaragoza

Este lunes, 15 de enero, es el primer día en el que el Real Zaragoza tiene a su alcance comenzar la remontada en la clasificación. Nace la segunda vuelta, la segunda mitad de la liga, y el equipo aragonés parte desde la 14ª posición después de un primer acto donde no ha alcanzado el aprobado como notal global. La cita es en Elda (Alicante), ante el equipo más novato de esta campaña, un Eldense que está escribiendo sus mejores renglones en el fútbol moderno y que, tras una meritoria primera mitad de curso para un modesto recién llegado a la liga de fútbol profesional, va de la mano de los zaragocistas, en el puesto 15º, con solo dos puntos menos (28 los blanquillos, 26 los azulgranas).

El Real Zaragoza, que tuvo que cambiar de entrenador a un mes del parón por Navidad para parar la caída libre que lo hizo precipitarse día a día desde el liderato hasta su actual y escasa cota clasificatoria, tiene ante sí el objetivo de recuperar el terreno perdido y alcanzar a primeros de junio los lugares que dan opciones de ascenso a Primera.

Se puede. Sí que se puede lograr. Hay tiempo y espacio material para ello. Son 21 partidos los que quedan por disputarse, 56 puntos. Y las distancias con la promoción (el 6º puesto siempre es la referencia) no son excesivas, siete puntos. Ocho con la tercera plaza. Esto es asumible para un equipo que sea capaz de reconducir sus fallos, de resintonizar correctamente la onda de juego y, sobre todo, de no cometer errores gruesos como ha sido común desde septiembre hasta diciembre en el día a día.

Si esto fuese Fórmula 1, el Real Zaragoza se encuentra ante la disputa de 21 grandes premios de aquí al 2 de junio, uno cada fin de semana (o alrededores, que con La Liga y sus lunes y viernes, esto no es exacto). Y reanuda el campeonato, tras el ínterin de 26 días de fiesta por Navidad y Año Nuevo, bastante mal colocado en la parrilla de salida, fruto de una deficiente fase inicial.

Su puesto 14º, en la séptima línea de la ‘pole’, demasiado atrás, le exige una barbaridad si, como es el caso, su aspiración es alcanzar el podio. No tiene demasiado margen de error. Los marros ya los ha amontonado en lo transcurrido hasta ahora. Por eso, su plan debe ser el de sumar en cada gran premio, bien con dosis de tres puntos a base de victorias mayoritarias, bien con empates que hagan granero en días difíciles, con piso mojado, ruedas desgastadas o algún defecto mecánico, que los habrá. Todo menos acumular más derrotas que aumenten las ya acontecidas, que son siete.

Cuenta este obligado Real Zaragoza, además, con una ventaja para creer. Su remontada no requiere volver a donde estuvo hasta la jornada 6, que fue –recuérdese– el liderato de este campeonato. Eso, que hoy queda a 14 puntos (distancia que marca el Leganés con 42), no es necesario. El subcampeonato final tiene el mismo premio, el ascenso, y eso está a 10 puntos (el Racing de Ferrol cuenta con 38). Y, según el mandato del presidente Mas, jugar la promoción puede resultar ya sugerente en el marco del proyecto general de la propiedad. Para ello, con ser sexto le basta al Real Zaragoza. Solo tiene que remontar ocho escalones, no 12.

Julio Velázquez, el segundo entrenador en los títulos de crédito del largometraje 23-24 tras el despido en noviembre del Fran Escribá, tiene esta encomienda. No es sencilla pero sí es factible. Un triunfo este lunes en Elda ha de ser el primer paso hacia la ilusión y la esperanza. Y así encadenadamente en lo sucesivo.

Estrenará portero el Real Zaragoza: el veterano Edgar Badía, de la escuela de los guardametas pequeños (1,80 raspado), que ha llegado cedido del Elche para ganar solvencia en ese especial desempeño, menoscabado desde la lesión de Cristian Álvarez, ya va para tres meses de ello. Por ahora, no hay más refuerzos de invierno.

Del once inicial de urgencia que aplicó Velázquez en la fase de parachoques previa a las vacaciones, falta el lesionado Valera, lateral zurdo ‘inventado’ en una defensa de cinco piezas. Ante su baja, hoy quizá vuelva Lecoeuche, recuperado de su última lesión (lo mismo que Azón, que puede regresar al césped dos meses después).

Eldense y Real Zaragoza vienen de sendas rachas de tres empates por bando. Desde ya mismo, a Velázquez ese tipo de rentas se le quedan escasas.