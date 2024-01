Velázquez: "La historia no te hace ganar partidos"

Julio Velázquez, que poco a poco se va mostrando como entrenador y como individuo desde su llegada urgente a Zaragoza hace poco más de un mes para relevar al despedido Fran Escribá, enmarcó este sábado las circunstancias del primer partido de la segunda vuelta, en la noche del lunes en Elda (Alicante) ante el Eldense.

"Es verdad que venimos de vivir un periodo de días un poco extraño, sin carga competitiva. Hemos intentado gestionar este periodo navideño, generando un estímulo que se pudiera asemejar a la competición. No ha sido posible jugar un partido amistoso, pero creo que llegamos en buenas condiciones, con ilusión por hacer una segunda vuelta positiva", comenzó subrayando a modo de preámbulo.

Velázquez, como el primer día, es refractario al asunto del ascenso. Le cuesta pronunciar la palabra, no lo hace, de hecho. No quiere hablar de planes a medio o largo plazo. "Yo soy el entrenador y he de centrarme en el día a día. En los clubes hay diferentes personas. Y cada uno tiene sus roles y competencias. Hay personas que es normal que valoren la globalidad del campeonato y hagan un análisis mayor y más largo. Pero mi responsabilidad solo lo que tenemos cada semana. Yo no me centro en el número de puntos que debemos sumar para conseguir una u otra posición al final de la temporada ni otros objetivos", razonó, eludiendo de un solo despeje cualquier disquisición que implique presión sobre su persona y cargo.

La segunda vuelta, que coincide de lleno con el comienzo del año nuevo natural de 2024, es el marco perfecto en el que va a nacer la verdadera 'era Velázquez'. Llega el momento de verdad para el técnico castellano. Los cinco partidos anteriores suyos en el banquillo zaragocista fueron de máxima emergencia, aterrizó para frenar la caída libre en la que sumió al equipo su antecesor, Fran Escribá. Tras 26 días de parón, el proceso desemboca en un nuevo escenario donde a Velázquez le aumentan las exigencias y los focos se centran ya de lleno en su praxis. Así ve el entrenador esta realidad:

"Mi momento empezó realmente el primer día que vine y tuve la fortuna y el privilegio de ser parte del Real Zaragoza. No tiene sentido obviar lo hecho hasta ahora, para bien o para mal. Y yo estoy muy contento de las cosas que está logrando el equipo. En cuanto a puntos, por lo que hemos hecho en estos cinco partidos previos al parón, se me queda escaso lo conseguido, podrían ser 4 o 5 más perfectísimamente. Como mínimo. Pero eso es ya pasado", dijo de entrada.

Se le recordó que la inercia del Real Zaragoza en los últimos 16 partidos dice que solo ha ganado 2 de ellos (y es la tercera dinámica peor de la categoría). No le gustó la reseña. "Y si te pones a hablar de hace seis años, de hace siete años... todo es depende de cómo uno lo quiera analizar", rebatió, sugiriendo entre líneas que mentar ese presente no interesa.

Velázquez apostilló de inmediato: "Yo no hablo de urgencias, sí hablo de sentido común, de realismo, de afrontar cada semana con positivismo y con ilusión, con dedicación. No hay que pensar en lo negativo que ha podido acontecer en el pasado. Eso, por experiencia, no te lleva a nada bueno. Hay que analizar desde una perspectiva positiva y con argumentos futbolísticos", expuso. La moraleja de esta tesis es que no desea el entrenador que se indiquen parámetros relativos a la clasificación del equipo (es el 14º), a su deficiente récord de suma de puntos y a sus máculas en el juego y la solvencia. Hay que mirar hacia otro lado. Y así, a ver si escampa.

Por último, se le pidió una valoración sobre este partido concreto en el campo del Eldense, novedoso en 92 años de historia del Real Zaragoza, atípico por lo tanto en sus credenciales vitales como club. Partidos que, en la última década, con este perfil de inéditos en visitas a localidades y campos nunca antes pisados, no se le han dado bien casi nunca.

"Los niveles históricos, en la realidad competitiva, importan poco o muy poco. La realidad es el presente. Y en qué categoría juega cada equipo. La historia no te hace ganar partidos. Y si no contextualizas bien tu presente, lo que te puede llevar es a equivocarte. Entonces, afrontamos este partido en Elda con ilusión y con humildad", argumentó.

Y añadió: "Es lo mismo que cuando nos enfrentamos hace unos días al Amorebieta en Lezama. ¿Es el escenario ideal y lo que merece una institución como el Real Zaragoza? Por supuestísimo que no. Este club merece estar en Primera División y en puestos nobles. Pero la realidad en este momento es que estamos en Segunda División. Y eso nos obliga a competir con mucha humildad ante un equipo que está en el mismo nivel. Humildad y sacrificio. Jugamos en este momento, no en el de hace años", concluyó.