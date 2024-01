Lecoeuche, anunciado por Velázquez como posible titular en Elda y ¡¡Badía, no!!

El lateral zurdo Quentin Lecoeuche, lesionado por enésima vez en lo que va de temporada desde el día de Albacete, a finales de noviembre, no está descartado para ser titular con el Real Zaragoza este lunes en Elda (Alicante) en la reanudación de la liga tras el enorme parón navideño de 26 días. Así lo ha declarado el entrenador, Julio Velázquez, en la rueda de prensa de este sábado, la previa al viaje a tierras levantinas.

A la vez, en uno de esos extraños requiebros que Velázquez gusta hacer en sus comparecencias públicas, donde procura no decir nada a base de acumulación de palabras, ha sorprendido (si es que cabe la sorpresa en alguien) al no querer asegurar la titularidad -cantada de antemano- del portero Edgar Badía, fichado esta semana del Elche y que llega con vitola de fijo bajo palos, incluso aunque se recupere en un futuro más o menos cercano Cristian Álvarez.

Julio Velázquez empieza a mostrar, con el paso de sus primeras semanas en Zaragoza, determinados tics y dejes en su discurso y oratoria que, en muchos casos, produce giros y situaciones grotescas que serían evitables con mayor naturalidad.

"Desde que llegué, ese carril izquierdo ha tenido problemas por las lesiones. Hemos tenido que ir reinventándonos. El rendimiento de Germán Valera estaba siendo extraordinario, en una posición que no era habitual para él, pero por desgracia ha caído lesionado. Tenemos que buscar una solución y hemos probado diferentes posibilidades durante estas semanas", comenzó rememorando el técnico antes de abrir una puerta inesperada, que tal vez tenga buena parte de farol.

"La evolución de Lecoeuche ha sido muchísimo mejor de lo que podíamos prever en un primer momento. Ha pasado de tener difícil poder ser de la partida (tópico inexistente en el idioma español, este de "ser de la partida"), a poder ser opción muy real", expresó Velázquez.

"Los valores a nivel condicional son muy interesantes. El 'feedback' que recibimos es que estaría en condiciones de poder jugar de inicio. Y las sensaciones que el jugador nos transmite son muy positivas. Valoraremos los pros y los contras y decidiremos en consecuencia", remarcó con su singular oratoria el preparador vallisoletano (aunque nacido en Salamanca).

En relación al más que seguro debut de Edgar Badía en Elda como nuevo portero zaragocista, después de llegar cedido por el Elche con rango de titular ante las deficiencias de todo tipo manifestadas en esa posición durante la primera vuelta por los protagonistas del puesto, Velázquez ha rizado el rizo de su enrocamiento permanente y no ha querido confirmar su alineación ante el Eldense. "Si va a jugar Badía o no... eso se verá el lunes. No lo voy a comentar ahora. Aporta una posibilidad más a la portería, no trae competencia. A partir de ahí, el resto de porteros -salvo Cristian- son una opción", vino a contar el técnico zaragocista. Curioso.

Velázquez, un día más, advirtió a los periodistas que "no voy a dar nunca detalles" sobre cuestiones relativas a los partidos. En definitiva, que avisó 'in voce' que sus comparecencias son más una rutina obligatoria que un fin divulgativo en sí mismas. "Me merecéis todo el respeto del mundo (dijo a la prensa), pero no me gusta dar pistas al rival. Ni sobre quién va a jugar, ni sobre cómo nos vamos a estructurar, si vamos a jugar con cinco o con cuatro atrás...", dijo, emulando en este sentido a pies juntillas a su antecesor, Fran Escribá, al que este proceder no le acarreó grandes beneficios logísticos, como quedó patente en su expediente como zaragocista en su destitución.

Aludiendo a las tesis de Velázquez, si "la historia no te hace ganar partidos", es también una evidencia que guardarse las alineaciones, hacerse el interesante con los planteamientos tácticos y meter al equipo en una urna de hormigón armado cada minuto de la vida tampoco trae los 3 puntos como norma. Ese "sentido común" al que alude Velázquez en sus sugerencias a la crítica también debería tener su porcentaje de dosis de autoaplicación a sí mismo.