Cordero: "La idea es no traspasar a ningún futbolista del Real Zaragoza"

En el marco de las presentaciones de Maikel Mesa, Quentin Lecoeuche y Sinan Bakis, también tuvieron voz este jueves el director deportivo Juan Carlos Cordero y el director general Raúl Sanllehí. El ejecutivo murciano repasó varios puntos de la actualidad del mercado y desveló parte de la hoja de ruta del club hasta final de agosto. En su intervención, destacaron los siguientes temas: Bebé y Giuliano no son opciones a día de hoy; la idea es fichar un delantero más; el fichaje de Toni Moya está pendiente de las firmas; se negocia con Mollejo y el Atlético; y, sobre todo, aseguró que el club no va a traspasar a nadie.

Primero, realizó un balance del momento del mercado. “Queda bastante, ya que tiene que haber salidas. Esto es el inicio, hay que confeccionar y construir una plantilla. Hay más jugadores que tienen que venir cuando se produzcan salidas de jugadores. En los extremos es donde más carencias podemos tener. Tenemos a Bermejo que se está recuperando y Maikel también podría jugar ahí. Queda mucho mercado y tenemos mucho tiempo por delante. Ya sabéis que el ataque es lo que más cuesta fichar y donde más hay que invertir. Tendremos que esperar a las salidas para ver ese aspecto económico. Vamos a actuar con mucho sentido común. Estamos andando el camino que nos marcamos en su día y esa línea queremos seguir ahora”, explicó el director deportivo.

Las salidas, de este modo, cobran protagonismo y marcarán los pasos. “Ahora mismo no hay nada cerca. La clave es que los jugadores que tienen que salir ya lo saben. Estamos trabajando y ellos también quieren encontrar acomodo en un club donde puedan sentirse importantes. Ellos ya saben que no entran en los planes del entrenador, pero es cierto que hay un contrato que cumplir, como estamos haciendo, pero hay que encontrar la mejor solución deportiva y económica para que todas las partes lleguemos al acuerdo que queremos”, recalcó.

Presentación del Maikel Mesa, Bakis y Lecoeuche en el Real Zaragoza Ruben Losada/FotografiArte

En todo caso, Juan Carlos Cordero aseguró, como hace algo más de un mes, que no se va a vender a ningún futbolista. Un escenario que se puede poner a prueba ante la posibilidad de que el Zaragoza agilice una venta de Francés, el jugador con mejor mercado de la plantilla. “A día de hoy está descartado traspasar a algún jugador. El club ha sido transparente. La idea es continuar con activos que tenemos. No hay idea de traspasar. Si hay ofertas, habrá que estudiarlas, pero, a día de hoy, no tenemos orden de vender ningún jugador", explicó.

Muy vinculado a esto, está el límite salarial. La posible necesidad de ampliarlo. Cordero no estableció una cifra: “El límite salarial no está cerrado. Se está trabajando a marchas forzadas para tener más límite. Estamos trabajando. Se puede aumentar hasta el final de mercado y abrir ventanas de nuevos ingresos. Estamos yendo en la línea del club. Vamos bien". Apoyó esta tesis, Raúl Sanllehí, director general, presente en la rueda de prensa también: “No podemos decir con qué dinero vamos al mercado. El límite salarial no es una foto fija, sino que evoluciona durante el verano. El número de hoy no será el que cerraremos. Depende de abonados, patrocinios y movimientos en plantilla. Dar ahora la cifra sería hacer mal nuestro trabajo”. Y agregó: “Ojalá superáramos los 25.000 abonados de la temporada pasada. Nuestro ánimo es que así sea. Va directo al límite salarial. Es un termómetro de que el club está sano, fuerte y vivo. Cuantos más abonados tengamos, más fuertes nos sentiremos", aclaró.

Juan Carlos Cordero reconoció que el fichaje de Toni Moya está al caer: “Está pasando el reconocimiento médico y esperemos que todo salga correctamente para después poder ir a las oficinas con sus agentes para firmar, si no hay ningún problema ni flecos pendientes”.

El dirigente apagó las llamas de los posibles regresos de Bebé y Giuliano, aunque fue más optimista con Mollejo. “Bebé y Giuliano, a día de hoy -subrayó-, no están encima de la mesa. Están con sus equipos, van a iniciar la pretemporada y debemos tener el máximo respeto por sus clubes y los jugadores. Veremos en los próximos si su situación sigue siendo la misma. Nosotros vamos a estar atentos por si al final pudieran venir. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo en la plantilla, pero, por supuesto, esos dos jugadores por lo que han dado y por su implicación, tenemos la obligación deportiva de dejarles un hueco por si hay alguna opción al final del mercado. El caso de Mollejo es distinto porque a ambas partes nos gustaría seguir ligados, pero hay un contrato con el Atlético de Madrid y la cosa es que las tres partes lleguemos a un acuerdo que a día de hoy estamos negociando para ver si es posible”, aseguró.

En ese sentido, las relaciones con el Atlético de Madrid y el grupo inversor propietario del Real Zaragoza van a jugar un papel esencial, con los nombres, además de Mollejo, sobre la mesa de Carlos Martín o Santiago Mouriño. “Está todo abierto. A mí me gusta trabajar con jugadores en propiedad como estamos haciendo con los jugadores que han venido. Ahora entramos en una zona de mercado en la que estamos abiertos a todo. Si podemos traer jugadores en propiedad seguiremos así. Y si tienen que venir préstamos pues así será. Estamos abiertos a todo lo que sea para mejorar la plantilla”, señaló.

De momento, según Cordero, el rumbo del mercado es bueno: “Estamos satisfechos con los pasos que estamos dando. Eran opciones que estábamos valorando desde hace mucho tiempo y muchas veces no dependen solo del club, también de la voluntad de los jugadores. Y en estos casos estamos encontrando predisposición por la historia del club y por los inversores que han venido, que dan credibilidad. Estamos teniendo esa suerte que hay que tener en las negociaciones para que los jugadores se decanten por nosotros”, apuntó.

El director deportivo abordó el tema de la portería: “La idea es traer un tercer portero. Estamos muy contentos con Cristian y con Rebollo, que por eso se le renovó. La idea es traer uno más que compita con los otros dos, pero tampoco vamos a traer cualquier cosa porque estamos contentos con los dos que tenemos. No tenemos prisa y lo tomamos con calma”, indicó.

Por último, Cordero esbozó algunas líneas sobre el tipo de delantero que prioriza: “Nos gustaría traer uno más por lo menos. ¿El perfil? Es difícil. Quizá uno más rápido, pero los buenos son los que hacen goles. En ese aspecto Mollejo nos podría ayudar porque podría adaptarse a eso. Aunque a día de hoy no nos cerramos a nada”, finalizó.