Escribá: "Prescindir de Zapater es una decisión futbolística, queremos mejorar"

Fran Escribá tuvo que responder a preguntas sobre Alberto Zapater en más de la mitad de la larga rueda de prensa previa al partido de este sábado en Ibiza, en penúltimo de la temporada para el Real Zaragoza. La decisión del club de prescindir del gran capitán aragonés eclipsa todo lo demás. Y así va a ser durante largo tiempo.

"Es un momento triste. Zapater es un jugador que es historia del club. Pero esto también pasa. Hay un momento en el que hay que tomar este tipo de decisiones. Ahora, hay que honrar a un futbolista que ha hecho y ha contribuido a la historia en este club", comenzó diciendo Escribá con gesto serio.

Entre las múltiples cuestiones que se le plantearon, la de mayor enjundia fue pedirle que explicara la razón que ha primado en la SAD para no renovar un año más el contrato del ejeano, tal y como era el deseo del jugador. "Vendrán otros jugadores, gente que nos aportará cosas y nos hará dar un salto. No ha sido una decisión fácil dejar fuera a Zapater. Valoramos las dos opciones, que siguiera o no. Y ha prevalecido la idea de equipo que queremos para el año que viene", comenzó argumentando Escribá.

Que prosiguió con la tesis: "En esa posición, la de medio centro, es una en la que queremos reforzarnos. Y hemos valorado qué tipo de refuerzos queremos para ese puesto. El medio campo no es un lateral, ni un delantero, que son papeles normalmente más concretos. Pensamos en lo que tenemos y queremos complementarnos con otros medios centro diferentes", dijo Fran Escribá con precisión.

Y aún apostilló más, para explicar públicamente los impulsos que han llevado al director general, Raúl Sanllehí, al director deportivo, Juan Carlos Cordero, y al entrenador, Fran Escribá, a ser el triunvirato que pase a la historia del Real Zaragoza como quienes decidieron poner punto final a la trayectoria del capitán Alberto Zapater en sus filas. "Pensamos que es el momento de intentar fortalecer esa posición de medio centro. Es una decisión futbolística. Y, para mí, es una decisión muy dura como entrenador y como persona, lo mismo que le sucede a Juan Carlos (Cordero). Pero estamos pensando en clave de futuro, de equipo a corto y medio plazo. Y queremos mejorar en varias posiciones. Va a pasar lo mismo con otros jugadores", remató Escribá su alegato.

Sus testimonios se movieron en unos terrenos paradójicos. Tajantes a la hora de sostener su decisión, sentimentales en el plano de justificar algo que saben dentro del club que genera un buen número de chispazos y rozamientos entre la afición.

"Se le va a echar de menos, seguro. Es un ejemplo para todos, tanto en su calidad como futbolista como a nivel humano. Conmigo ha sido titular en la mayoría de los partidos, ha jugado mucho, ha rendido bien. El carácter, el carisma, el liderazgo que tiene Alberto, es difícil comprarlo y eso, evidentemente, se echará de menos", indicó Escribá en otro tramo de su comparecencia, asumiendo de soslayo los efectos secundarios que esta decisión va a generarle en adelante hasta que el nuevo Real Zaragoza que viene a partir del verano demuestre su solvencia y haga olvidar al actual y al de los malos años precedentes.