El entrenamiento más especial de Alberto Zapater: 18-5-2023

Alberto Zapater llevó a cabo este jueves uno de sus últimos entrenamientos como futbolista profesional del Real Zaragoza. Quizá ya solo le queden cinco o seis por cumplimentar. El miércoles por la tarde, la SAD le comunicó por fin que no sigue, que no se le va a renovar el contrato que fina el 30 de junio, que la dirección deportiva y el entrenador, Juan Carlos Cordero y Fran Escribá, han decidido que no cuentan con él en lo sucesivo.

Zapater acudió este jueves a la Ciudad Deportiva, tras muchos días de incertidumbre, con la certeza de que su tiempo en el vestuario blanquillo se acaba. Ya se ha aclarado todo. Y no como él quería, pues se veía con fuerzas y calidad como para haber continuado al menos un año más, tal vez el del ansiado ascenso a Primera División...

El ejeano pidió a sus compañeros de caseta que no saliesen a las 10.30 al campo para dar inicio al ensayo del día. Quiso comentarles él, en primera persona, la decisión adoptada por el club y que ya tenía asumida desde unas horas antes. Fueron unos momentos duros, difíciles, pero necesarios. Muchos de sus colegas de plantilla sabían lo que Zapater venía pasando -sufriendo- y sintiendo en las últimas semanas, con su futuro en el limbo, oliéndose que la decisión estaba siempre más cerca del adiós definitivo que de la continuidad.

Tras 20 minutos de reunión especial en la zona privada de la plantilla, todos salieron al césped del campo de la Ciudad Deportiva. Eran las 11.00 de la mañana y Zapater estaba tenso. Serio, también emocionado. Disimulando unos sentimientos a flor de piel que le hacían amontonarse en el cerebro miles y miles de acontecimientos y circunstancias que ha vivido en ese mismo lugar, al lado de esos mismos pinos, en las vetustas instalaciones de la carretera de Valencia a las que lleva yendo desde niño. Cumplirá los 38 años el 12 de junio, aún dentro de la temporada natural 22-23, la que va a ser la de su retirada. Él no quería. El club sí.

Se le vio resoplar un par de veces cuando, en los ejercicios de calentamiento, le tocaba volverse hacia la zona de los periodistas. Procuró moverse siempre de espaldas a la banda. Se sabía protagonista. Las cámaras, los focos, en este 18 de mayo de 2023 eran todos para él. No ha sido nunca Zapater un prototipo de primer cabeza de cartel en cualquier puesta en escena. En este jueves, aún le chirriaba más ese rol. Quería que el cuarto de hora en el que la prensa está presente antes de ser invitada a marcharse pasara lo antes posible. No son horas agradables. Cuando la resolución de un asunto crucial en la vida se finiquita del modo opuesto al deseado por la persona, cuesta un mundo asumirlo. Y Zapater resopló para soltar adrenalina. Para evitar algún puchero, seguramente.

El miércoles por la tarde tuvo que grabar un vídeo. En La Romareda. En la Ciudad Deportiva. Viajó a su querida Ejea de los Caballeros. Hizo de tripas corazón. Todo por el Real Zaragoza. Su Real Zaragoza. El Real Zaragoza de los zaragocistas. Con él, se va el último nexo del equipo de Primera División, de Europa, de los títulos. Ahora es imposible que la mayoría de los observantes se den cuenta, pero con el paso del tiempo se verá en Zapater un referente temporal, anímico, emblemático, de lo que un día fue y ya no será nunca más. Habrá un antes y un después de este capitán. Nítidamente marcado en el tiempo, en las distintas épocas del nonagenario Real Zaragoza.