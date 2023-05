Fran Escribá afronta un poco estimulante viaje a Ibiza "con pocos cambios en el once"

Del partido Ibiza-Real Zaragoza de este sábado a las 16.15 en el campo de Can Misses de la capital ibicenca poco se habló en la rueda de prensa de Fran Escribá este viernes, antes del último ensayo y del viaje a Baleares de la expedición blanquilla. Todo está abducido por el caso Zapater. No hay otra conversación en los mentideros futbolísticos del zaragocismo. Y así se vio también en la comparecencia del entrenador.

"En Ibiza debemos tener como referencia su último partido en el campo del Levante, donde parecía que iban a perder y a salir goleados ante un aspirante al ascenso y, sin embargo, le empataron a cero y le compitieron muy bien. Nos sirve este ejemplo para saber lo que nos espera. Cambiaron a una defensa de cinco y le fue muy bien", comenzó advirtiendo Escribá respecto de este rival que está descendido, que cuajado una temporada horrible y que se despide del fútbol profesional en su estadio en este duelo contra el Real Zaragoza.

"El que piense que porque el Ibiza es un equipo ya descendido no nos va a generar problemas, se confunde. El vestuario no lo cree así. Salvo el día del Albacete en su casa (hace 15 días), donde encajaron un resultado muy llamativo (perdieron los insulares 0-5), en general han jugado bien y no han encajado derrotas sonoras. En la ida, en La Romareda, no les pudimos ganar hasta el tiempo de aumento. Descartamos la idea de que vamos a ganar fácilmente", dijo Escribá en su pronóstico de lo que aguarda en campo ibicenzo para el Real Zaragoza.

Sobre el once inicial y los planes del técnico para estos partidos ya insustanciales, Escribá adelantó sus intenciones: "La idea es ver un equipo muy reconocible. Que nadie espere muchos cambios. No habrá seis o siete novedades, no vamos a eso. Alguna novedad sí habrá, porque hay gente que entrena muy bien y se lo merece, al margen de que hay algún futbolista con molestias físicas. Voy a poner el mejor once posible", advirtió.

Hubo espacio también para nombres propios. Los lesionados Gámez y Simeone seguirán siendo ausencias relevantes este penúltimo fin de semana de competición. Escribá dio más detalles sobre ellos: "Fran Gámez está mejor pero la idea es que no viaje. Para el día del Tenerife... ya veremos. No hace falta correr riesgos innecesarios a estas alturas de liga. Y Simeone, ni siquiera ha trabajado con el equipo aún, ni lo hará. La temporada para él ha terminado ya", señaló con claridad.

A Pau Sans, la prevista titularidad en los dos últimos partidos del primer equipo se la ha estropeado la promoción por el descenso que se ve obligado a jugar el filial, el Deportivo Aragón, frente al Coria de Cáceres. "Sí, la semana pasada, cuando ya bajó a ayudar al filial en Badalona, teníamos la esperanza de que todo quedara finiquitado en positivo y pudiera estar con nosotros estos dos últimos partidos. Pero no fue así. Va a quedarse con el filial, porque es lo que necesita el club. Es lo lógico", expuso Escribá sobre el delantero juvenil.