Aviso de Escribá: "Si el Racing nos gana (es el 18º), nos adelantará"

Teme Fran Escribá que se menosprecie el partido de este sábado del Real Zaragoza frente al Racing de Santander (18º clasificado, en los apuros de la permanencia) después del crecimiento moral y de autoestima del zaragocismo tras los excelentes resultado obtenidos en el campo del Levante (1-1) y frente al Granada (victoria por 1-0), dos de los claros favoritos al ascenso. "Tenemos que ver que, si nos ganan, nos adelantan en la clasificación", dijo este viernes el técnico valenciano en dos pasajes de su rueda de prensa previa al duelo. Es su mensaje de cabecera para todo el mundo, dentro y fuera del vestuario. "Estoy obsesionado con este partido contra el Racing", llegó a asegurar para dotar de solemnidad a estos 3 puntos en juego, que son tan importantes, o más, que los del sábado pasado contra el Granada.

Escribá, siempre optimista y seguro de sí mismo, fue rotundo: "La permanencia está cerca. Pero yo nunca he hecho cábalas sobre estos datos. Eso sí, no me gustaría conseguirla porque los demás (los de abajo, la Ponferradina sobre todo) no sumaran. Quiero hacerlo a través de nuestros puntos ganados en lo que resta. El objetivo es quedar lo más alto en la clasificación que nos sea posible. No me gustaría que nadie piense que esto esta hecho, porque considero que todavía no lo está", apuntó nuevamente en el mismo sentido de su lema clave ante este duelo de la 36ª jornada liguera.

La calma, eso sí, ha impregnado el ambiente del vestuario y de la afición tras las dos últimas buenas jornadas en general. "Sí, pero esto es un arma de doble filo. Venimos de dos partidos de máxima exigencia en los que un alto porcentaje de gente pensaba que no íbamos a sacar ningún punto y eso llega al vestuario. La gente pensaba, con argumentos, que lo normal era sumar cero contra Levante y Granada y que ahora estaríamos en una situación más fea. Es de doble filo porque ahora puede llegar al equipo la sensación de que, si hemos logrado 4 puntos contra estos grandes rivales, este sábado contra el Racing lo tenemos más fácil. Y es un error. Va a ser tan complicado como los anteriores", insistió en sus advertencias.

Respecto de la alineación, en la que nunca ha repetido equipo inicial desde su llegada en noviembre, esta vez parece que puede cambiar esa rutina. "Que repita el once que jugó frente al Granada es una de las opciones. Afortunadamente estamos en ese momento en el que tengo la sensación de que, si hago algún cambio, el que entra funciona bien. Pero repetir el once es una posibilidad esta semana", expusó Escribá.

Restan 7 jornadas para el final del torneo y, si todo sigue avanzando en positivo, Escribá tiene ya un plan. "Creo que en estos partidos van a jugar muchos jugadores de la plantilla. Ojalá sean todos. Pero yo no regalo ni un minuto a nadie. No regalo nada. El que juega es porque se lo merece, aunque puedan estar los objetivos cumplidos", adelantó.

Admite el preparador blanquillo que el envoltorio que se vive en la caseta ha cambiado para bien en los últimos 15 días. "Los resultados y las sensaciones dicen que estamos en el mejor momento desde que yo vine. Antes, habíamos hecho también buenos partidos, pero siempre teníamos algún fallo que afeaba las cosas. Estos siete últimos partidos últimos en los que no hemos perdido, no todos han sido buenos. Pero se ha visto la madurez del equipo en el sentido de que, cuando no hemos estado bien, hemos sabido no perder", subrayó.

Lanzó loas al adversario, otro mecanismo para avisar de lo enrevesado que puede resultar superar a los montañeses. "El Racing es un rival muy bien trabajado, que tiene muy buen equilibrio y, además, posee buenos cambios. Los que salen de suplentes siempre aportan. Merecen muchos más puntos de los que llevan. Es un bloque muy parecido a nosotros", ponderó.

Y Escribá lanzó un mensaje de unión en su alocución. "Nos alegramos de lo logrado en estos dos últimos partidos por la gente. Llevamos un año difícil. Y ahora queremos devolverles lo mucho que nos han dado durante todo el año. Tenemos motivaciones suficientes para tratar de sumar dos victorias seguidas por fin. Pero sabiendo que va a ser muy complicado. No debemos confundirnos", concluyó.