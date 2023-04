Bebé y Vada, a tope para el partido frente al Racing de Santander

Bebé y Vada estarán en perfecto estado físico para ser convocados por Fran Escribá de cara al partido del sábado, de nuevo en La Romareda, contra el Racing de Santander como rival de la 36ª jornada de liga. El luso-caboverdiano se encuentra bien después de haber sido sometido a un trabajo específico de readapación en la jornada del miércoles. Y el argentino está respondiendo correctamente tras la lesión que sufrió en la zona del aductor derecho en el duelo disputado en Valencia frente al Levante, el pasado 31 de marzo, que le hizo ser baja frente al Granada e último fin de semana.

Ambas cuestiones se tenían programadas tal y como están evolucionando. Por lo tanto, no hay sorpresa desagradable en ningún caso. Bebé estará en el once inicial frente a los cántabros. Y respecto de Vada, que quedó bastante señalado el día de su lesión por cómo se desarrollaron ese día los acontecimientos, con una rueda de prensa del entrenador realmente sorprendente, habrá que ver cuál va a se su rol en esta recta final de la temporada. En Valencia, el mediapunta sudamericano fue suplente y salió desde el banquillo antes del descanso en el puesto de Alarcón (que estaba cerca de ser expulsado), pero tuvo que ser sustituido asimismo nada más iniciarse la segunda mitad al sentir un pinchazo en la ingle. Vada había entrado en juego luciendo una aparatosa venda en el muslo derecho, que denunciaba algún problema físico previo, del que Escribá dijo no haber sido informado, "si no, no lo hubiese sacado", dijo el técnico muy enfadado al término de ese choque.

La plantilla del Real Zaragoza se ejercitó al completo a solo 48 horas de esta siguiente estación liguera contra el rival montañés, si se deja al margen a los lesionados de larga duración, casos de Mollejo, Vigaray y Luna. El ambiente dentro del grupo ha cambiado ostensiblemente, en positivo, después de los dos últimos resultados favorables que han acercado la permanencia matemática a falta de solo 7 jornadas para la conclusión del torneo. Algo que, como es habitual siempre en el mundo del fútbol, ayuda a que cualquier inconveniente sea minimizado enseguida y la tendencia sea aglutinadora en el colectivo.