La lesión de Vada en Valencia ocasiona un chispazo interno sin precedentes

La lesión de Valentín Vada en el campo del Levante ha ocasionado un chispazo interno sin precedentes en el seno del Real Zaragoza. El modo como sucedió, por un lado, y la denuncia al término del partido del entrenador, Fran Escribá, por otro, que se mostró hondamente contrariado porque Vada no hubiera avisado de que estaba tocado en el muslo derecho antes del viaje a Valencia, han puesto de manifiesto un episodio del que no hay jurisprudencia en la historia blanquilla.

«Me fastidia ver que un jugador sale con una venda, porque esa información yo no la tenía. Y eso es un error nuestro. Yo lo he visto cuando ya salía. Si no, evidentemente, no lo saco. Porque si un jugador sale con una venda es que algo le molesta», dijo Escribá en la sala de prensa del estadio Ciutat de Valencia de un modo sorprendente, pues esta exposición deja en evidencia una disfunción entre el máximo responsable del cuerpo técnico, él, y otros componentes del día a día del equipo, caso del área médica y el propio futbolista afectado.

En efecto, Vada lucía en el muslo derecho, por debajo incluso del ras del pantalón negro, un aparatoso vendaje blanco que advertía de un problema físico evidente. El sudamericano fue el elegido por Escribá para sustituir a Alarcón antes del descanso, en el minuto 39, al ver que éste había rozado la expulsión un par de veces con sendas entradas al límite estando amonestado desde el minuto 3. Vada no aguantó apenas y, tras el inminente descanso, cayó lesionado en ese muslo –que llevaba sospechosamente protegido– en el minuto 53.

«Esto lo debemos ver como lo que es: un error grave. No es una cosa que no tenga importancia. Para mí, la tiene. Muchísima. esto no va a volver a ocurrir», advirtió con solemnidad. El lío es serio.