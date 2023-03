Fran Escribá: "Me voy con la sensación de que se nos escaparon dos puntos"

No ganó el Real Zaragoza. Tampoco perdió en el campo de un aspirante a todo en la competición, como es el Levante. El punto no es malo, pero la cosecha bien pudo ser mayor. Fran Escribá también lo consideró en su comparecencia tras el encuentro. En primer lugar, analizó el partido. "El plan que teníamos no era contener, era atacar y por eso usamos a Puche en una banda. La idea era tener tres delanteros con Giuliano, Puche y Bermejo, y a Zapater libre para contener sus amenazas, pero no nos salió", reconoció el técnico.

Escribá continuó con su narración del encuentro vivido en el campo del Levante. "En la primera parte ya cambiamos el esquema a 4-4-2 y el equipo se encontró mejor -siguió con su narración-. Además, nos daba miedo la amarilla que había visto Alarcón y por eso le cambiamos, pero entonces el equipo ya había mejorado bastante sobre el campo. La segunda parte jugamos mucho mejor menos en los últimos diez minutos. Desde la expulsión, controlamos mucho el partido. La circulación del balón era lenta, pero no debimos abrir un partido como lo abrimos. Tuvimos contras para ganar, pero les concedimos a ellos algunas peligrosas en las que nos pudieron hacer daño. Me voy con la sensación de que pudimos habernos llevado el partido. Estoy satisfecho por el punto, pero con la sensación de que se nos escaparon dos", repitió.

La temprana sustitución de Alarcón también la explicó el técnico levantino del Real Zaragoza. "Hubo un par de situaciones al límite en las que no hubo nada pero que una amarilla, que además no se revisa, te pone ahí en esa situación... Pudimos hacerlo antes y también pudimos esperar al descanso. Tomás Alarcón es un tipo veterano que sabe gestionar eso pero no quisimos asumir ese riesgo. Creo que el partido, tal y como estaba, pedía el cambio de este jugador", consideró.

Las sustituciones realizadas fueron determinantes en la reacción que permitió sumar un punto en un feudo tan complicado. "Hablé con Bebé antes del partido. Vino de un vuelo largo y con la selección no se entrena mucho. Además es un mal mensaje para el grupo, incluido para el. Respecto a Iván Azón, ya dije que estaba muy bien, pero en el partido se ha visto al final cansado. Le falta ritmo de competición. Claro que me apetece ponerlos, pero al menos es una alegría saber que están disponibles porque evidentemente participarán mucho", apuntó.

Escribá puso en valor la rehabilitación en pleno encuentro ante un rival de tanta entidad y solvencia en la competición. "Yo valoraría que la reacción del equipo fue antes de quedarse con diez el rival. El equipo estaba dominando la segunda parte, era superior con once el Levante. En el descanso íbamos 1-0 y no hablamos de empatar, sino de que había que ir a ganarlo. Teníamos esa sensación y eso el equipo se lo creyó. Se generó lo suficiente para empatar e incluso para ganar, pero no fue suficiente", concluyó.