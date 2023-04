Jorge Pombo: “Me gustaría tener siempre un sitio en el Real Zaragoza”

Jorge Pombo (Zaragoza, 1994) descubre estos días que hay vida y felicidad más allá del lugar en el que uno siempre quiso ser feliz. Más de cuatro años después de dejar el Zaragoza, tras pasar de puntillas por el Cádiz y no cuajar en el Oviedo, dos plazas de un idioma distinto a su fútbol; el mediapunta -ahora lo es- ha hallado en el Racing de Santander el ecosistema ideal para su juego desenfadado, liberado, atrevido y autónomo. Allí luce como hace días que no lo hacía, en un equipo que este sábado lo lleva de regreso a La Romareda, el sitio donde como tantos otros como él salidos de la casa, como los mejores toreros, fue querido e incomprendido según el día.

¿Qué le motiva más de volver a casa?Volver a pisar La Romareda con mi gente y en el club que me ha visto crecer. Motivación, en realidad, la que tengo todos los fines de semana: sumar y ayudar a mi equipo para intentar sacar una victoria.

"En Zaragoza, intentaba poner todo de mi parte, y a veces te pasas de ganas. Ese ímpetu que te puede llevar a sobrepasarte ahora está más controlado"

¿Ha cambiado mucho desde su adiós hace ya cuatro años?Sí, ya lo creo. Sobre todo, en lo mental, y en los sacrificios que hay que hacer. También he sido padre recientemente y eso influye. En lo futbolístico, estoy muy centrado, sabiendo mejor qué tengo que hacer en cada momento de los partidos. Ante todo, he ganado pausa mental.

¿Aparte de la vida de la persona, qué cambia un hijo o una hija en el futbolista?Es una niña. Se llama Leia y nació en noviembre. Te cambia totalmente. Mucha gente te lo va diciendo, pero hasta que no te toca y lo vives, no sabes qué es. Uno puede tener problemas fuera de casa, pero cuando llegas allí y ves a tu hija sonriéndote… Eso es paz y tranquilidad. Se te van todos los enfados y cabreos. Ha permitido, todo esto, que sea más estable jugando.

¿Esa estabilidad es lo que le ha faltado en los años previos?Correcto. Hay que tener continuidad jugando, pero también en lo emocional. He sido joven y no era padre, y son experiencias distintas. En Zaragoza, intentaba poner todo de mi parte, y a veces te pasas de ganas. Ese ímpetu que te puede llevar a sobrepasarte ahora está más controlado.

¿Qué contexto le ha dado el Racing para que se haya visto el mejor Pombo desde la temporada en la que el Zaragoza pierde el ascenso contra el Numancia?Continuidad, regularidad y confianza. No hace falta más cuando se tiene personalidad y sabes jugar al fútbol. Luego, se trata de plasmar en el campo todo aquello que sabes hacer. También estoy jugando en la posición en la que mejor me he desenvuelto.

Esto que comenta es llamativo. En su mejor año en el Zaragoza, evolucionó a un perfil de delantero después de haberse formado como centrocampista. Ahora, es un mediapunta con mucha libertad. ¿El modelo de juego del Racing le ha permitido acercarse a esos orígenes?Totalmente. Venía además de equipos con estilos muy diferentes a lo que ahora propone el Racing o proponía el Zaragoza cuando jugué allí. Eso me beneficia. Si vas haciendo números, jugando a gusto y los resultados van saliendo, mucho mejor.