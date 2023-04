El mismo árbitro (gafe) de Santander pitará al Real Zaragoza contra el Racing

Curiosa designación arbitral para el partido de este sábado en La Romareda entre el Real Zaragoza y el Racing de Santander: Mateo Busquets Ferrer, del Comité Balear. La singularidad radica en que este joven juez, que debuta año en Segunda División con tan solo 29 años, ya dirigió el mismo choque en la primera vuelta, cuando los zaragocistas perdieron 1-0 en el estadio de El Sardinero.

Entonces, fue aspecto clave para el devenir de aquella derrota zaragocista la prematura expulsión del delantero argentino Giuliano Simeone, que vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 45, junto antes del descanso. Los blanquillos jugaron medio partido en inferioridad numérica, con diez futbolistas, y acabaron claudicando con un gol del exzaragocista Pombo a la salida de un córner en el minuto 72.

También es llamativo, por inusual, que este vaya a ser el cuarto partido que Busquets Ferrer le arbitre al Real Zaragoza en esta misma temporada, la de su puesta de largo en el profesionalismo arbitral. Y, visto el histórico de lo acontecido desde que el curso empezó en agosto, no es impreciso calificarlo como gafe. Los zaragocistas no han ganado ninguno de los tres con él al silbato.

Además de ese 1-0 adverso del primer día en Santander, el Zaragoza empató en La Romareda 1-1 con el Málaga bajo su dirección. Y en su tercera coincidencia con los aragoneses en un terreno de juego, el Real Zaragoza volvió a perder 1-0 en Gijón frente al Sporting.

Los detalles de estos partidos vuelven a sorprender. Si en el segundo eslabón de esta corta pero intensa cadena, Busquets Ferrer utilizó la tarjeta roja para dejar al Málaga con un jugador menos en La Romareda al echar del campo con roja directa al lateral malacitano Javi Jiménez en el minuto 13 (era el día del estreno de Fran Escribá como entrenador zaragocista y se reiteró la incapacidad del equipo para ganar en superioridad a distintos rivales este año), en El Molinón gijonés clonó el episodio de Santander un par de meses antes.

Porque en el choque Sporting-Real Zaragoza, Busquets Ferrer echó del campo al futbolista blanquillo Alarcón en el minuto 7 con roja directa, después de que ya le hubiese enseñado al chileno una amarilla en el 5. El Real Zaragoza ya perdía 1-0 entonces, con un gol tempranero (en el 3) de Queipo, y no pudo ni supo sobreponerse al hecho de tener que jugar ese envite con una pieza menos prácticamente todo el tiempo.

Este sábado, regresa este árbitro a la vida zaragocista. Por cuarta vez, cuando hay unos cuantos del reparto de colegiados de Segunda División que aún no se han visto con el Real Zaragoza ni una sola. Sus credenciales son tan 'sui géneris' que no cabe otra que reseñarlas. Falta ver cómo continúa esta serie tan particular.

Por cierto, en el videoarbitraje le apoyará el vasco Sagués Oscoz, mezcla que sí es nueva con el Zaragoza de por medio. En los precedentes, en Santander y el día del Málaga el videoarbitrador que lo acompañó en el cartel fue el también vasco Vicandi Garrido. Y en el accidente de Gijón, su pareja cibernética fue el riojano Ocón Arráiz.