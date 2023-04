Escribá: "Estoy encantado y no pienso en otra cosa que no sea seguir aquí el año que viene"

A falta de solo 44 días para la conclusión de la liga 22-23, el futuro ya está aquí. Y la continuidad, o no, del Fran Escribá al frente del nuevo Real Zaragoza que nazca desde la gestión, ya sí, directa de la nueva propiedad (que acaba de cumplir un año al frente de la SAD) es una de las cuestiones cruciales por oficializar. El entrenador blanquillo habó este viernes, en la medida en que le es posible a estas alturas del curso, de este asunto tan de actualidad una vez encarrilada la permanencia un año más en Segunda División.

"Yo no pienso aún en esto. No lo he hablado con nadie. No hemos hablado en absoluto de este tema. Sí que la dirección deportiva (Juan Carlos Cordero), como es lógico, está trabajando ya en ello desde que llegó, mirando a la temporada que viene. Y me hace partícipe de parte de su trabajo, no de todo", comenzó su respuesta cuando se le pidió un parecer sobre el porvenir.

Enseguida, Escribá habló en primera persona. "Yo estoy encantado aquí. Y no pienso en otra cosa que no sea seguir aquí el año que viene. Pero si algún día alguien pensara que no soy la solución para este club, conmigo no van a tener ningún problema. Yo eso lo tengo muy claro. Quiero lo mejor para el Real Zaragoza. Y si la solución fuera que venga otra persona, eso no es problema. A mí me gusta cumplir los contratos. Y no puedo pensar otra cosa que no sea continuar, porque estoy muy contento", dijo en una declaración que, eso sí, deja abierta alguna compuerta a que todavía pudiera haber una resolución distinta a su continuidad en la temporada que viene.

El objetivo de la SAD es consumar la permanencia matemática del Real Zaragoza en Segunda División cuanto antes. Algo que facilitaría de modo superlativo el inico en firme del trabajo de restauración y remodelación de la plantilla para la campaña venidera, en la que el ascenso a Primera División va a ser el fin principal. Escribá también dio su opinión sobre este nuevo reto surgido tras la estabilidad adquirida por la serie de buenos resultados encadenados en el último mes y medio.

"Yo creo que ese detalle es importante para el club. No para mí. Cuanto antes logremos la permanencia... pero 21 puntos, los que quedan por jugar, son muchos aún. No cabe pensar que lo que pase en este final de temporada me ayudará a mí a acabar mejor o a que la gente esté más contenta con mi trabajo. No es así. Yo lo que quiero ahora es que el equipo quede lo más alto posible y ayudar a la planificación del año que viene. La comunicación con la dirección del club es muy fluida", quiso matizar, con un mensaje que volvió a entremezclar todas las posibilidades sobre su continuidad en el Real Zaragoza.

En ese momento final de su rueda de prensa, a Escribá se le notó ya incómodo hablando de este asunto y quiso cortar. "Es que no pienso en la temporada que viene, solo en el partido contra el Racing. Me gusta responder a todas las preguntas y me parece lógico que se hable de esto a estas alturas de la liga, lo entiendo. En la medida en que pueda, responderé. Pero, de verdad, no pienso nada en el futuro. El año que viene me pilla lejísimos. No me importa en absoluto. Lo que quiero transmitir es que estoy muy feliz aquí, en esta ciudad. He encontrado un sitio donde estoy muy a gusto. Y eso, en esta profesión, es difícil. Dicho esto, mi obsesión es el partido contra el Racing", señaló antes de levantarse de la silla.