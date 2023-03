SD Huesca-Real Zaragoza: un duelo aragonés en tierra media

De la mano. Así han ido prácticamente SD Huesca y Real Zaragoza durante toda la temporada cuando el calendario los vuelve a poner delante para un duelo de rivalidad regional (domingo, 16.15/El Alcoraz). Un partido ya asentado en la normalidad de ambos equipos en las últimas temporadas al que llegan esta vez situados en la tierra media, con cierta tranquilidad respecto al pozo clasificatorio, pero alejados de cualquier aspiración mayor, lejos de las posiciones de promoción. La irregularidad ha desdibujado la temporada de ambos equipos y el partido del domingo apenas ofrece más alicientes que cimentar la tranquilidad ya avanzada y llevarse el premio de un partido de los que siempre gusta ganar.

¿Cómo llegan al partido?

SD Huesca. Tras el 1-1 con el Racing para ver la botella medio llena se puede destacar que la racha global es de seis encuentros puntuando y que en las once jornadas posteriores al 3-0 de La Romareda solo se ha caído una vez más, en Las Palmas. Del mismo modo, también cabe una visión menos brillante. Sus partidarios pueden aludir a que desde el anterior careo con el Real Zaragoza, aunque solo haya habido una derrota tampoco es que las victorias hayan abundado. Son dos que acompañan a ocho empates, un ritmo de puntuación lento válido para no pasar apuros respecto a la zona baja, pero que incapacita para llegar a cotas más altas. Con 41 puntos, los azulgrana son novenos a diez del ‘play off’ y once por encima del descenso. Faltan nueve para llegar a los 50, el objetivo principal del ejercicio.

Real Zaragoza. la victoria contra el Leganés ha aliviado la situación en un equipo que solo había ganado dos partidos en la segunda vuelta. Después de una dinámica de cuatro jornadas sin vencer, el conjunto de Escribá alzó un triunfo vital el pasado domingo, recuperando el gol después de tres partidos sin marcar y conservando sus valores defensivos tras firmar su tercer encuentro con la portería a cero. Con 38 puntos, ha subido hasta el 15º puesto, pero dentro de un pelotón de equipos de la zona media envuelto en un pañuelo. El oxígeno obtenido frente al Leganés le permite respirar tras abrir una brecha de ocho puntos respecto a la zona de descenso. Atravesar cuanto antes la barrera de los 45-48 puntos en los que se estima este año la permanencia es el objetivo primordial ahora.

Loading...

¿Cómo se ha desarrollado la temporada?

SD Huesca. El conjunto de Cuco Ziganda ha mostrado dos versiones muy distintas, la local y la vistante. Está cumpliendo a la perfección con el reto que se marcó en verano, convertir El Alcoraz en una fortaleza. En el estreno frente a su afición cayó con el Cartagena en el último momento por 3-2 y desde entonces no ha vuelto a experimentar esa sensación. Engarza 14 jornadas en casa sumando y si el domingo añade otra más igualará el récord del Huesca de Rubi. En su anterior vez al calor del hogar, por ejemplo, truncó la marca de veinte partidos sin perder del Levante con un 3-0. En contraposición existe la cruz de los desplazamientos. A domicilio solo ha disfrutado un triunfo, el 0-1 con el Oviedo del 12 de octubre. Desde entonces once intentos insatisfactorios sobre la misma distancia. Una losa que pesa en el vestuario.

Real Zaragoza. La inestabilidad ha vuelto a presidir la temporada del equipo. Pronto, la meta de las posiciones nobles y la pretensión del ascenso quedaron lejos, después de una dinámica incierta y decadente de la que salió despedido el entrenador Juan Carlos Carcedo. Le acompañó el director deportivo Miguel Torrecilla, en la clásica crisis otoñal de un club que, reorganizado en una nueva propiedad, consumió rápidamente las expectativas. Los problemas ofensivos, de generación y finalización de ocasiones de gol, han marcado su paso. Fran Escribá fue designado nuevo entrenador, y con él, el Zaragoza restauró su fútbol y ensanchó su competitividad. En enero, firmó Juan Carlos Cordero como responsable del área deportiva, y el club incorporó en el mercado invernal al centrocampista Tomás Alarcón y al extremo Bebé.

¿Cuáles son las puntos fuertes y débiles de los equipos?

SD Huesca. El Huesca es un conjunto con las ideas claras. Da igual la entidad del rival o el escenario, espera atrás, junto, achicando espacios, y confiando en morder con ataques verticales. Fiabilidad en defensa y efectividad ante la meta rival. Los marcadores de sus partidos han sido binarios las más de las veces con predominio del 1 y el 0. En la segunda vuelta, eso sí, el cerrojazo a la meta de Andrés ha tenido sus grietas. Solo dos veces en diez partidos se ha quedado inmaculada. En cambio, ha surgido algo más de potencia de fuego. El 2-2 de Ibiza supuso la primera vez en la que los azulgranas marcaban al menos dos tantos desde la cuarta jornada y una semana después se celebró el 3-0 con el Levante. Los errores puntuales han sido un lastre que ha penalizado en más de una ocasión y la poca presencia ofensiva ha imposibilitado hasta ahora una remontada.

Real Zaragoza. La pobreza atacante define a un equipo que, por otro lado, ofrece buenas garantías defensivas. El equipo necesita del acierto en el remate para galvanizar su competitividad. No concede demasiado a los rivales y es un equipo bien organizado; pero en las últimas semanas se han acentuado sus problemas con el gol. Durante un periodo de la temporada, esta deficiencia fue fruto de su insuficiencia creativa y de su incapacidad para generar ocasiones. Pero, en el último mes, la finalización y definición de esas oportunidades ha sido la causa gobernante. Por lo demás, el Zaragoza es un equipo con energía, esforzado y comprometido. Es peligroso en espacios abiertos, en situaciones de fútbol vertiginoso, aunque no tanto cuando debe encargarse de marcar los ritmos e intenciones de la posesión ante rivales replegados.

¿Qué modelo de juego están usando Ziganda y Escribá?

SD Huesca. Cuco Ziganda aplicó de inicio un canónico 4-4-2. Sin embargo, con el paso de las jornadas éste ha ido sufriendo mutaciones. La inclusión en el equipo titular de Juan Carlos hizo que de emplear dos puntas en paralelo se pasase a un dibujo en ataque más similar al 4-2-3-1. Además, también ha ido ganando protagonismo el 5-2-3, que de recurso para conservar el marcador en los tramos finales ha pasado a sistema predominante en los desplazamientos. Sea cual sea el esquema, la actitud que se adopta es reactiva, los medios intervienen poco en la creación y se apuesta por el juego en largo y las bandas para progresar.

Real Zaragoza. Fran Escribá es defensor de un clásico 4-4-2 como fórmula posicional. Salvo puntuales excepciones y exploraciones motivadas por las bajas en la delantera, el técnico ha organizado a su equipo sobre los conceptos del doble pivote y la doble punta. Su propuesta se basa en la eficiencia defensiva, el orden posicional en la zona media, un fútbol vertical y cuidadoso en la explotación de las segundas jugadas, una presión adaptada a las características del rival y su preferencia por alcanzar los metros finales en el menor número de toques posible. Los balones al espacio para los delanteros y las pelotas filtradas a sus interiores de banda son sus mecanismos de generación de juego más habituales.

¿Quiénes son sus jugadores más en forma?

SD Huesca. Andrés ha sido la constante durante la temporada dentro de un equipo en el que los cambios en las alineaciones son el pan de cada día. En las últimas jornadas ha resultado beneficiosa la eclosión de Sielva en la medular al igual que la llegada de Obeng. La pareja que conforma en ataque con Joaquín, otro futbolista en estado de gracia, ha sido un soplo de aire fresco. También atraviesan por buen momento Ratiu y Valentín.