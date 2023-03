A la caza de una entrada para ver el derbi en El Alcoraz

Como no podía ser de otro modo, el derbi del próximo domingo en El Alcoraz (16.15) está levantando expectación. Si el Real Zaragoza ha recibido más de 1.200 solicitudes para las 189 entradas de las que dispone en la zona reservada para la afición visitante, en Huesca las opciones de poder hacerse con una localidad para aquellos que no son abonados tampoco abundan. Tras dos días reservados para la venta a través de internet en los que no fue nada sencillo hacerse con alguno de los pases que van surgiendo a cuentagotas, este miércoles han comenzado ha despacharse también de forma presencial en la oficina de atención al aficionado que la SD Huesca tiene en Coso Bajo. La persiana se abría a las 10.00 y desde más de una hora antes ya había gente aguardando.

La fila al inicio la formaba una veintena de personas entre las que existía la incertidumbre de si habría suficientes tickets. Finalmente, se hicieron con sus entradas. Con todo el papel que estaba libre vendido, las butacas que van quedando disponibles son las que los socios que no tienen previsto acudir -el club azulgrana cuenta con 8.016 sobre un aforo de 9.128 espectadores- están facilitando a través de la opción ‘Libera tu asiento’. El Huesca, de hecho, anima a que se emplee para que en el campo se registre la mejor afluencia de público posible.

La venta está restringida a los abonados y socios del fan club y limitada a dos pases por carné. El precio va en función de la zona, aunque arranca a partir de los 15 euros. En la tienda se atenderá este miércoles y el jueves de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 y el viernes solo en horario de mañana.

Patricia Trallero, la primera en llegar a la tienda del Huesca, con sus entradas para el derbi. E. R. B.

La primera en conseguir una entrada de forma presencial fue Patricia Trallero, apostada delante de la puerta a las 8.50 para conseguir entradas para su madre y una amiga. “He dejado a mi hija en el colegio y he venido corriendo”, comentaba. “Este partido no nos lo podemos perder”, indicaba ilusionada “con una victoria que sirva de revancha al 3-0 de La Romareda” y confiada en que “haya un buen ambiente entre todos los que estemos en el campo”. “Lo que no me gusta es que este día todo el mundo quiere venir y protesta por que no hay entradas y en cambio en otros partidos se El Alcoraz muy vacío, hay que estar siempre con el equipo”, se mostraba crítica.

Otro de los primeros fue Ramón Castillo, que consiguió que dos familiares puedan estar en el estadio. “No sabía si iba a tener entradas o no porque por Internet no ha habido forma estos días”, expuso. “Como no puede ser que ganen los dos, lógicamente me decanto por el Huesca, aunque es posible que acabe en empate porque a ambos les viene bien de cara a asegurar la salvación”, era ecuánime. Otro de los aspectos que consideraba complicado de desentrañar era “la alineación del Huesca, que nunca hay manera de acertarla”.

La fila que se ha formado ante la tienda del Huesca a primera hora de la mañana la componían veinte aficionados. E. R. B.

“Se podría haber puesto una grada supletoria”, sugería Trallero, mientras que al respecto Castillo afirmaba que “se hubiesen podido llenar dos Alcoraz”. Las afirmaciones eran compartidas por todos los presentes. El Alcoraz se quedará pequeño el domingo.