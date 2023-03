Bebé: "El partido de Huesca es como una final, vamos a conseguir sumar 6 puntos seguidos"

Thiago Bebé, la principal referencia en el juego de creación ofensiva del Real Zaragoza desde su llegada en enero (acapara la mayoría de remates y centros al área en las 6 últimas jornadas), dotó de un valor superlativo al partido de El Alcoraz el próximo domingo ante el Huesca. El delantero luso-caboverdiano, cedido por el Rayo Vallecano, actualizó las vivencias del vestuario zaragocista tras el balsámico triunfo del pasado fin de semana ante el Leganés por 3-0.

"El equipo está muy bien después de esa victoria. Está siendo una buena semana por ello. Ahora pensamos en Huesca, en ganar para dar un salto muy grande en la clasificación. El partido es como una final porque hacer 6 puntos seguidos sería muy bueno. Y yo creo que lo vamos a conseguir", comenzó afirmando en su rueda de prensa.

El lisboeta mostró un talante optimista en todo momento. El cambio de tendencia frente al Leganés ha servido para espantar los miedos y nervios que atenazaron al vestuario zaragocista durante un mes muy difícil, con las derrotas por 3-0 en Málaga, por 1-4 ante el Alavés, el empate 0-0 con el Burgos y el insuficiente y reiterativo 0-0 en casa de uno de los colistas, el Lugo. "Hemos conseguido dejar nuestra portería a cero en tres partidos seguidos. Hay que seguir trabajando en esa línea, haciendo lo que el entrenador nos pide, estar muy atentos a eso porque es la clave para acabar ganando los partidos", refirió.

El extremo diestro pidió calma al entorno zaragocista y ponderó positivamente su experiencia en el equipo blanquillo. "Mi balance en estos primeros partidos míos aquí es súper bueno. Me estan ayudando todos a ser el Bebé que soy, ha hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas. Es un equipo muy joven y poco a poco estamos consiguiendo subir algunas posiciones en la tabla. Estábamos frustrados porque no marcábamos goles. Pero hay que tener paciencia. Ocasiones hacemos y vamos a seguir creando porque veo calidad y nivel en mis compañeros. Los goles van a llegar", subrayó.

Bebé chuta todo, desde cualquier posición. A veces, incluso de manera exagerada. Esa es la sensación que ha dejado desde su llegada. Así lo analiza él. "Yo confío mucho en mi tiro. Soy un poco atrevido. El entrenador y los compañeros me piden que dispare. Ellos saben cómo juego, es algo que está presente en mi modo de entender el juego. Por eso siempre lo hago, es lo que el míster me pide. Quizá podría chutar menos pero si no me dicen nada sobre esto es porque gusta lo que hago. Si me siento bien, ¿por qué no buscar la portería?", justificó el '4' zaragocista.

Por último, Bebé dejó abierta una puerta a la posible continuidad en el Real Zaragoza de cara al proyecto de revolución de la plantilla que está programando el director deportivo, Juan Carlos Cordero. "Estoy muy feliz aquí, se me está tratanto muy bien. Siempre jugando. Veo que estoy en un sitio serio. No creo que sea un paso atrás haber venido a Segunda División. Tuve otras ofertas de equipos que están arriba en la tabla, pero yo quise venir aquí porque creí que era un sitio donde podía demostrar lo que soy. Quiero terminar bien, mejor todavía de lo que estoy ahora y, después, ver lo que pasa con mi futuro. ¿Aquí?, no lo sé", concluyó.