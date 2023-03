Cuco Ziganda: "Me quedo con la actitud y cómo se compite"

Once jornadas sin ganar fuera de casa y 14 empates esta temporada. Más allá de los fríos números, el técnico de la SD Huesca, Cuco Ziganda, valoró que el 1-1 con el Racing fue "lo que nos merecimos". "Nos hemos comportado bien en un campo que está siendo difícil para todos los contrarios. El Racing da un gran nivel y nos hemos situado bien, metidos en el partido sin que nos afectasen los problemas que podían darse. El empate es más que merecido", insistió.

El navarro, que fue amonestado, no habla de los colegiados porque "no queda más que seguir metidos en el partido y no nos afecten las cosas que no podemos controlar. He levantado los brazos y me ha dicho que era amarilla. El próximo día los pondré en cruz para que no me la saquen". Yendo al centro del juego, aseguró que estaba conforme con el tono general del equipo. "Venimos de hacer un buen partido en casa y fuera nos sentimos más o menos cómodos con este esquema. El Racing tiene un gran poder ofensivo, aprieta de inicio y lanza las bandas. No podíamos permitir sus transiciones y en casi todo momento hemos neutralizado esas fortalezas, no nos han llegado mucho y se intuía que podíamos hacer más daño del que hemos hecho", razonó.

Preguntado por el continuo quiero y no puedo a domicilio, Ziganda argumentó que "si nos seguimos comportando de esta manera, los partidos fuera acabarán cayendo. Nos comportamos igual, aunque es verdad que hemos sufrido un poco al final. Falta ese resultado positivo, el puntito de confianza para que caigan los puntos a favor. Fuera le cuesta a todo el mundo y están esos detalles en los que no tenemos mucho que ver".

Son once partidos, y "mira que ponemos empeño y lo intentamos. Hay días en que hemos estado en los partidos, pero repito que cuesta a todo el mundo. Nos duele y nos rasca pero me quedo con el comportamiento, cómo compite, la solidaridad en el esfuerzo y con que es un equipo difícil de batir".

A once jornadas para la conclusión y tan lejos del 'play off' como del descenso, "hacer cuentas no sirve cuando nadie tiene el objetivo conseguido o perdido. Hay una plantilla amplia, con muchos jugadores con ganas de entrar y mucha competencia. Viene un derbi precioso y se irá viendo por qué derroteros nos lleva. No me despisto, tenemos que sumar puntos y alcanzar los 50 matemáticos de la permanencia".

La entrada de Lombardo supuso un "premio" a la manera en que trabaja el francés y ya asoma el derbi aragonés de El Alcoraz: "Lo afrontaremos con muchas ganas e ilusión, sabemos lo que significa esta rivalidad. Esperamos que sea mucho mejor que en la ida, el cosquilleo y el ambiente nos enchufarán más".

Kanté: "Llevaba tiempo sin marcar y me fastidia"

Abou Kanté, autor del gol del empate, no marcaba desde el 4 de septiembre al Ibiza y sumó su tercer tanto del curso. "Llevaba tiempo sin marcar y me fastidia porque soy delantero. Esta vez me han salido las cosas bien y seguiré por este camino". El franco-gambiano se mostró "contento" con el punto cosechado en Santander y ya mira al derbi: "La ida fue jodida para nosotros y no veo otro camino que no sea ganar, estamos muy fuertes en casa".