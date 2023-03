Fran Escribá: "El día menos pensado comenzarán a entrar los goles"

Fran Escribá abordó en la mañana de este sábado, antes del entrenamiento del equipo en La Romareda, las cuestiones previa al partido contra el Leganés. Una cita en la que el Zaragoza tratará de romper su dinámica de cuatro jornadas seguidas sin conocer la victoria y, principalmente, reencontrarse con el gol. El técnico descartó, prácticamente, la presencia de Francho, aquejado de una gripe en los últimos días. “Lo tiene muy complicado, porque está con un proceso gripal. Afortunadamente, sólo le ha afectado a él”, señaló. Y también celebró la renovación de Jair: “Me alegro de que haya renovado. Ha dado muy buen rendimiento y creemos que lo seguirá dando. Jair debe ser un jugador básico para nosotros”.

La falta de gol concentra ahora los esfuerzos de Escribá en el día. Un asunto convertido en preocupación cotidiana. “Somos un cuerpo técnico que hacemos muchos ejercicios de finalización, estoy convencido que que somos de los que más ejercicios de ese tipo hacen, te acercan mucho a lo que te vas a encontrar en la competición. Yo no le doy más importancia a esta racha porque es cíclica, yo iría a cualquier gran jugador y encontraríamos rachas de 'x' partidos sin marcar y de repente volvieron a hacerlo. La mejor forma de afrontar esto es con la normalidad que te da la competición porque si nos vamos a cualquier gran delantero español encontraremos malas rachas de uno o dos meses y luego volvieron a anotar. El día que menos te lo esperas de repente esta mala racha se puede romper y entrarán los goles. No podemos trabajar más en esta situación, porque puede no ayudar. Chutamos mucho a gol, de forma analítica, y el jugador está preparado para ello. Pasemos esta mala racha con normalidad”, indicó.

En los últimos partidos, en este sentido, se ha observado una excesiva dependencia de Bebé en las responsabilidades ofensivas, casi todos los ataques o pasan por él o los finaliza él. “Condiciona tener un jugador como Bebé en lo positivo. Claro que condiciona. Hablamos de un jugador que se desempeña a pierna cambiada, como Eugeni, Bermejo o Vada, que tiraban a posiciones interiores y teníamos mucha más profundidad con los laterales. Bebé cuando juega a pierna cambiada y va hacia dentro busca disparo. En general deja poco espacio a la progresión del lateral izquierdo. Nos ha dado mucho, es muy importante y queremos seguir disfrutando de su pegada. ¿Qué nos tenemos que adaptar en algunas situaciones de ataque? Puede ser, pero es una condición positiva”, señaló.

En todo caso, el Zaragoza ha enlazado dos jornadas seguidas sin encajar gol, un avance defensivo que el entrenador desea conservar. “Hay que seguir siendo un equipo muy sólido atrás. Hemos conseguido corregir esa cuestión en las dos últimas jornadas. Ahora estamos en un momento importantísimo de la temporada y queremos conseguir la primera victoria en La Romareda en la segunda vuelta. Tenemos que ganar ya. Nuestro estadio no tiene que ser un escenario de bloqueo, sino de motivación máxima”.

Amarrar la permanencia sin mayores sobresaltos y capear lo que falta de temporada son los asuntos que más desvelan ahora a Escribá. No pierde la mirada en el más allá. “Sólo pienso en estos doce partidos que restan para finalizar el campeonato. No me condiciona nada más. Únicamente pienso en acabar la temporada lo mejor posible. Mi única preocupación es esta temporada. Quiero estar aquí la próxima, pero haremos lo que sea mejor para el Zaragoza. No me condiciona esta situación, ni lo haría aunque fuéramos muy bien. Solo pienso en ganar mañana, en los doce partidos que quedan, en acabar la temporada lo mejor posible. Debemos sumar porque los de abajo están muy cerca. No me condiciona, solo quiero acabar la temporada, estar aquí el año que viene y lo repetiré cuantas veces haga falta. Luego en verano haremos lo mejor para el Real Zaragoza, ahora hay que pensar en sumar de tres”, afirmó el entrenador del Zaragoza, quien, también, evaluó diferentes cuestiones particulares, como la reiterada suplencia de Alejandro Francés: “Yo elijo a los que creo que van a dar mejor rendimiento, lo he hecho cuando ha jugado Francés y cuando no. A mí me gusta mucho Francés, pero debo pensar en el equipo y elegir el once que creo que es mejor. Es que ni pienso que esté fuera del equipo, está muy dentro. El hecho de que no juegue algún partido no significa nada, Lluís también se ha quedado fuera algún partido. En mi cabeza está como un jugador muy importante y mañana puede jugar”, dijo.

Sobre Luna, afirmó Escribá: "Estoy muy contento con Luna, es lo más importante. A ver si tenemos la suerte de que nos aguante los 90 minutos. No me importa cambiar luego, pero atrás cuando empieza un partido la zaga es la posición que no me gusta tocar. Pero ya digo que lo hizo genial"

De Pau Sans, señaló el técnico: “Lo único que quiero es que la gente esté con el equipo y apoye a todos los jugadores. Si juega Pau, la gente estará encantada, pero lo mismo quiero para Puche o Gueye. Los jugadores sienten esta camiseta. Salen a darlo todo”, recalcó, antes de abordar la lesión de Azón. “Ha trabajado muy bien. A principios de la próxima semana se le va a hacer una prueba de control y ya se irá incorporando con el grupo, pero con paciencia. Para Huesca es imposible que esté. Sus sensaciones son buenas, pero todos vamos con pies de plomo. No queremos otra recaída. Sería muy grave”, avisó. Fran Escribá también comentó la posible marcha de Quinteros, con una oferta del The Strongest para regresar a su país. “Yo voy en la línea del club en temas de entradas y salidas. Jairo juega poco, pero está teniendo un gran comportamiento. El club puede valorar su situación de que pueda salir para lo que queda de temporada. Yo lo que no quiero es perjudicar al club. Tampoco quiero perjudicar a ningún futbolista”, señaló.

Por último, destacó el poderío del Leganés, rival con notables gotas de fútbol que aspira aún a engancharse a la parte noble de la clasificación. “Es un equipo con una calidad tremenda. Y la mayoría de sus futbolistas tienen una carrera dilatada en Primera. Si no está más arriba es porque tuvo un inicio de temporada muy difícil”, insistió.