Zapater: "Yo llevo meses mirando que haya cuatro que se queden abajo, y eso no es ser negativo"

Alberto Zapater, capitán del Real Zaragoza y emblema del zaragocismo del presente, detalló brevemente lo ocurrido en la cumbre celebrada 24 horas antes entre el entrenador, Fran Escribá, y la plantilla en el vestuario de la Ciudad Deportiva tras las dos derrotas humillantes recibidas ante el Alavés y el Málaga en las dos últimas jornadas.

"Lo de ayer es algo normal en un equipo que viene de perder como hemos perdido los dos últimos partidos. Son cosas necesarias. Pasa en todos los vestuarios. Y aquí ha pasado todos los años", comenzó describiendo el ejeano. "Esto es necesario por el grupo, porque estamos a 4 puntos del descenso. Nos han metido 4 y 3 goles en los dos últimos partidos. Son hechos enriquecedores para los jóvenes, para los no tan jóvenes y para los mayores, como yo", prosiguió con su resumen.

El cincovillés, serio y muy conciso, dejó más matices en su alocución. "Siempre se aprende algo. Es bueno escuchar a la gente, lo que cada uno piensa de las cuestiones del fútbol y de las que no son de fútbol. Hay que saber lo que significa ser futbolista, saber lo que es esta profesión en el Real Zaragoza. Fue una charla que la podría escuchar todo el mundo", añadió el '21' blanquillo.

Fue una rueda de prensa apocopada. Corta. Solo se permitió (sin advertirse de antemano) una sola pregunta por medio de comunicación. Cuando ese ciclo se completó, se dio por finalizada la comparecencia con muchas preguntas aún en el tintero. Zapater aportó los titulares en sus siguientes respuestas. "Cuando se pierde, no es lo mismo hacerlo por 1-0 que hacerlo 3-0 y contra un equipo que está en una situación complicada, al que pudimos hundir en la tabla y coger nosotros aire (caso del Málaga este lunes). Pero no lo hicimos. Como siempre, habrá muchos 'y si'. Pero la verdad es que nos han metido 4 el Alavés y 3 el Málaga, un favorito a ascender y otro que está bajo todo el tiempo. No hay que buscar excusas. Ahora mismo estamos a 4 puntos del descenso", comentó con sinceridad el medio centro aragonés.

Una de sus frases rotundas fue copia de lo que ya dijo hace una semana el entrenador, Fran Escribá: "Es verdad que con lo que estamos haciendo no nos da", expuso Alberto Zapater en su evaluación particular sobre el juego y la solvencia del actual Real Zaragoza, tan lleno de defectos y carencias desde que el proyecto nació en julio y agosto.

"Sí, el partido contra el Burgos es una final. Hasta ahora, hemos hablado de finales, pero no creo que las hayamos afrontado como tales. Llevamos muchos días hablando de finales, pero realmente no nos lo creemos, como nos pasó el día de la Ponferradina, cuando ellos sí jugaron de ese modo y nosotros no. Y tenemos que sacar 50 puntos cuanto antes", subrayó con énfasis el capitán para elevar el grado de trascendencia de las 14 jornadas que restan para la conclusión de la liga.

"Aquí nos ilusionamos con poco. Y, también, caemos en el derrotismo con poco. Mi discurso no cambia hoy respecto del de hace mucho tiempo: necesitamos lograr 50 puntos cuanto antes mejor. Es nuestra realidad. Yo he oído gente hasta el partido contra el Alavés decir aquí que miraba hacia arriba. Si hubiéramos ganado ese día se habría seguido hablando de alcanzar el 6º puesto. En Málaga era otra final y nosotros no lo sentimos como tal. Estamos a tiempo de rectificar esto. Y por eso fue buena la charla de ayer (por el miércoles)", añadió Zapater a su profunda exposición descriptiva del presente del equipo.

El abanderado del zaragocismo en la plantilla aún aportó más epígrafes dignos de valoración detenida dentro y fuera de la caseta. "Estamos a 4 puntos de abajo del todo. Y no nos podemos meter ahí. Sé que este discurso de sumar los 50 puntos para salvarse nunca se lleva bien aquí, en el Real Zaragoza, por cómo es el club, por su historia, por su masa social, por su camiseta, por lo que volverá a pasar el próximo julio... pero hoy somos un equipo más de la categoría", dijo con intención antes de aportar un parecer absolutamente particular y personal:

"Yo llevo ya meses viendo los partidos y deseando que pierdan la Ponferradina y el Racing de Santander, por ejemplo. Y llevo ya meses mirando para que haya cuatro que se queden abajo. ¿Eso quiere decir que eres negativo y no eres ambicioso? No. Eso quiere decir que buscas salvarte cuanto antes, que es lo primero. Creo que la competición ya nos lo ha venido dejando claro en estos años precedentes", se sinceró Zapater, con muchas gotas de reproche hacia quienes manejan permanentemente una pose de optimismo forzado, más allá de la verdad del equipo y sus aptitudes futbolísticas.

¿Hay miedo al descenso en la caseta?, se le preguntó directamente a Zapater. "Yo, ahora mismo, pienso en que vamos a ganar el domingo al Burgos. Todo pasa por ahí", fue su lacónica respuesta. Sin entrar en más detalles. Y, por derivación, al margen de no responder sí o no con concreción, Zapater acabó cargando de máxima responsabilidad el citado partido frente a los burgaleses en La Romareda. Una finalísima en medio de esta crisis de hondura que vive el zaragocismo en estos días de febrero.

El miedo dentro del cuerpo técnico y de los veteranos de la plantilla gira en torno a la falta de respuesta certera sobre cómo puede reaccionar este Real Zaragoza 22-23 si, por el devenir de los marcadores, acaba pisando una de las últimas cuatro posiciones en las próximas jornadas. Nunca lo ha hecho durante el primer semestre de la campaña y ha tenido un colchón de seguridad. Esa sensación desconocida causa mucho respeto.

"Cuando hemos tenido una situación crítica en algún momento de la temporada, el equipo ha respondido. Por eso yo confío en el equipo. Pero, lógicamente, estar a 6 o 7 puntos de la zona de descenso, que son dos partidos de distancia, que haya más equipos detrás de ti cuando miras abajo, es más agradable que lo que sucede ahora. Lo bueno es que nosotros dependemos de nosotros mismos", remató su frase que, por sorpresa para los presentes, fue la última pues la rueda de prensa se dio ahí por concluida.