Fran Escribá: "Estoy muy dolido; si no competimos, esto no funciona"

Palabras tan elocuentes como el resultado. Fran Escribá retrató la decepción zaragocista en la comparecencia de prensa inmediatamente posterior al ridículo del Real Zaragoza en La Rosaleda en términos que no necesitan demasiados preámbulos. Se definen en sí mismos. "El vestuario está como tiene que estar. Tiene que estar muy fastidiado, como estamos todos", se arrancó un Escribá que supo mantener las formas pese a su manifiesto malestar. "Además de trabajar al máximo, nos tiene que doler muchísimo. Se lo he dicho a ellos (a los jugadores) y lo digo también aquí", se lamentó.

En este contexto, costaba realizar un análisis del oprobio perpetrado en el terreno de juego. "Es difícil hacer una reflexión como es nuestra obligación después de los partidos porque estoy muy caliente en todos los sentidos. Estoy muy dolido. Pero no nos puede doler solo ahora, nos tiene que doler durante el partido. Planteamos el partido como una final, pero para ellos lo era y para nosotros no. Todos los partidos son finales. El que no lo contemple así, se equivoca", se extendió en el lamento el técnico.

Escribá profundizó en las razones de su malestar. "Hubo fases en la primera parte que jugamos bastante bien, que tuvimos el control del partido, incluso pudimos ponernos por delante en el marcador; pero al final te vas con la sensación de que no competimos. Aunque no fuimos agresivos en el área contraria, tuvimos ocasiones para adelantarnos; sin embargo, ellos sí lo fueron. Igual que la que metió Lago Júnior, nosotros la enviamos arriba. Me voy con la sensación de que no chocamos ninguna vez. Y eso sí que es gravísimo, porque jugar bien al fútbol es una cosa y competir es otra, y nosotros no competimos. Hay que darse cuenta, y yo el primero. Y los once que compitan son los que tienen que jugar. A lo mejor elegí gente que juega mejor, pero no competimos. Y si no competimos, esto no funciona", reiteró hasta la saciedad.

Además de la pizarra, Escribá también echó mano de la calculadora. "Llevamos siete goles encajados en dos partidos, y no nos han tirado más que ocho o diez veces, porque no recuerdo paradas de Cristian. Cristian ha sido muy importante en otros partidos y en otras temporadas, pero Cristian no ha tocado ni un balón. Por lo tanto, nos estamos dejando otras cosas por el camino porque nos hacen daño con muy poquito", concretó.

Llegados aquí, el técnico se atribuyó su porción alícuota del esperpento ayer escenificado. "Asumo mi responsabilidad. No estoy señalando a los jugadores, el primero es el entrenador. Si he sacado a 16 jugadores y algunos no han chocado, yo tengo mi culpa. Era un partido en el que en el momento en que generáramos, pasarían cosas; pero nos acabaron haciendo la ola... Y no hubiera sido raro ponernos por delante en el marcador, pero, empezando por mí, hicimos cosas mal", reconoció.

El técnico ubicó su preocupación en las dos áreas. "Llevamos dos jornadas en las que no hemos competido. Me preocupan las dos áreas. Antes veía más problema en el área contraria. Porque, aunque no tenemos gente con mucho gol, habíamos hecho un equipo equilibrado. Ahora, además de encajar siete goles, tampoco es lógico meter solo un gol. La calidad para definir se tiene o no se tiene, y a nosotros nos cuesta", valoró.

Finalmente, en medio de una gran decepción, lanzó un mensaje de optimismo. "Tenemos esta plantilla y yo confío en esta plantilla. Conseguiremos el objetivo. Tenemos arriba dos bajas muy importantes (Iván Azón y Mollejo) y que estaban en muy buen momento. Se nos han caído los dos: uno para toda la temporada y al otro lo recuperaremos pronto", concluyó.