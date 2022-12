Real Zaragoza: el reto de ganar por primera vez en el campo de Butarque

Hay estadios, rivales, lugares, que se atragantan históricamente en el mundillo del fútbol sin saber discernir bien los motivos. Tal vez también haya una buena dosis de casualidad. Es el caso del campo de Butarque de Leganés respecto del Real Zaragoza. Cinco veces ha acudido allí desde 2003 el equipo aragonés a jugarse los cuartos, siempre en Segunda División, y aún está por llegar la primera victoria.

El lunes próximo a partir de las 21.00, a la sexta intentona dentro de la intrahistoria de este duelo entre zaragocistas y madrileños, tienen la opción de romper este mal fario los de Escribá en un estadio que tiene –hace ya un par de campañas sobre todo– ese aura de gafe para los blanquillos.

El curso pasado, el Leganés derrotó a un insustancial Zaragoza de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ por 2-1. Adelantó a los pepineros José Arnáiz y amplió la ventaja el guineano Cissé. Cuando el partido ya estaba en el tiempo añadido, Azón maquilló el marcador con el que era entonces el primero de sus siete goles firmados en el curso precedente.

El año anterior, con el equipo del sur de Madrid recién caído de Primera y portando galones de favorito, el Real Zaragoza del breve Rubén Baraja como entrenador visitó Butarque al principio del torneo, aún en verano. También perdió, esa vez por 1-0, a través de un golazo de volea, a la salida de un córner ensayado lanzado directamente a la corona del área, que José Arnáiz transformó casi por la escuadra en uno de los tantos de la temporada. Ese día debutó Jair como zaragocista, en una tarde muy desgraciada de todo el equipo. Ese batacazo, pues el equipo no disparó a portería en todo el choque, fue un giro de tuerca más hacia la destitución de Baraja muy poco tiempo después, pues el Real Zaragoza se atascó en la zona baja de la clasificación con muy malas pintas y solo salvó la categoría tras el milagro de Jim, que llegaría como tercer plato, pues a Baraja aún lo relevó antes, sin reacción alguna del grupo, el canterano Iván Martínez.

Son los dos episodios más recientes en el tiempo y son de evidente paladar amargo en este terreno de juego madrileño para los seguidores zaragocistas. Los tres que completan el recuerdo, y que constatan lo complicado que se le hace siempre jugar ahí al Real Zaragoza, tuvieron lugar antes de la mejor época del Leganés, que vivió en Primera cuatro temporadas recientemente, desde 2016 hasta 2020.

Dos empates, lo más lucido

Dos veces ejerció de entrenador del Real Zaragoza en Butarque el serbio Ranko Popovic. Y en ambas se dio el empate. En la 15-16, al principio de aquella liga en la que el preparador balcánico acabó destituido en diciembre, el Real Zaragoza igualó 1-1 en un espeso partido en el que se adelantaron los locales con un gol de Borja Lázaro que fue equilibrado en la segunda mitad por el uruguayo Jorge Díaz, en su único tanto como blanquillo.

Y en la campaña anterior, en la 14-15, el cuadro zaragozano acabó ahí la liga regular, jugándose la plaza en la promoción de ascenso ante un rival que no tenía nada que litigar más que su honor. Los de Popovic debían ganar para asegurar la sexta plaza... y no pudieron o supieron hacerlo. El marcador fue 2-2, con goles de Chuli y Eraso por parte local y de Willian José y Eldic Hadzic por los zaragocistas. Hubo que esperar a que la Ponferradina, el equipo que optaba a quitarle la promoción a los blanquillos, fallase y no derrotara al Alcorcón (igualaron 1-1 en El Toralín) para celebrar aquel hito de la primera de las tres promociones disputadas en esta década en Segunda División y que terminó con el no ascenso por seis minutos en Las Palmas.

Derrota en 2003 con Paco Flores

El Real Zaragoza debutó en un novísimo Butarque el 7 de junio de 2003, en aquel paso fugaz por Segunda División en la era de Alfonso Solans Solans como presidente, con Paco Flores en el banquillo. El entonces muy novato Leganés acababa de clausurar su pequeño y viejo campo Rodríguez de Miguel, de aire Regional y de los años 40.

Faltaban cuatro jornadas para acabar la liga 02-03 y el zaragocismo viajó en masa en un día de 42 grados, insoportable, porque el Real Zaragoza ascendía matemáticamente si ganaba. Falló estrepitosamente el equipo de Flores. Perdió 2-0 ante un rival del fondo de la clasificación con dos goles del argentino Calandria. Hubo que esperar una semana más para certificar el alivio de volver a la élite. Fue, en esta retrospectiva, el bautizo de decepciones en Butarque. Ahora, 19 años después, aún se busca ganar ahí. Es el reto.