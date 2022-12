El rival del Real Zaragoza: Idiakez y su Leganés, nueve jornadas invictos

Imanol Idiakez se cruza en el camino del Real Zaragoza en el último partido de 2022 y de la primera vuelta de la liga. El guipuzcoano, de 50 años, es este año el entrenador del Leganés, rival de los blanquillos el próximo lunes en el estadio de Butarque, a las 21.00, antes de dar paso a los 20 días de largo paron navideño. Su presencia en el banquillo de enfrente será un aliciente extra para este duelo que puede elevar las expectativas del Real Zaragoza en caso de salir victorioso y enlazar así seis partidos sin derrotas, todos los de la era de Fran Escribá.

Precisamente, Idiakez está siendo protagonista de la mayor metamorfosis de un equipo en la primera vuelta del campeonato vigente. Porque su inicio fue simplemente desastroso y estuvo a punto de ser destituido de forma prematura a primeros de octubre. Y, sin embargo, ahora presenta unas credenciales llenas de aspectos positivos, pues acumulan nueve jornadas concatenadas sin perder, sumando cada día.

Idiakez ha pasado de villano a héroe por esas cosas que tiene el fútbol, esos intangibles que fluyen como el agua, en cualquier sitio y de cualquier modo, sin que haya explicación lógica posible. El Real Zaragoza va a encontrarse a un adversario repleto de confianza que tiene por abanderado a un entrenador redimido de sus propias cenizas, Imanol Idiakez, cuyo paso por Zaragoza fue breve y desagradable para él en grado sumo. Es decir, dentro de los códigos no escritos del mundo del fútbol desde hace más de un siglo, un tipo sobre estimulado que afrontará el choque con un plus de interés sobre cualquier otro. Desde que fue despedido por Lalo Arantegui y José Mari Barba en la jornada 10 como técnico zaragocista, Idiakez no se había vuelto a encontrar con el Zaragoza vis a vis hasta ahora.

Un Leganés de dos rostros

El primer Leganés de este año fue sorprendentemente insolvente. Venía de un año de depresión, el pasado, con Asier Garitano y Mehdi Nafti al frente de un equipo que no supo digerir el fracaso del año anterior, cuando recien desdendidos de Primera División, fallaron al no meterse en el ascenso directo y, siendo los grandes favoritos en la promoción, fueron tumbados por los vecinos del Rayo Vallecano contra todo pronóstico. Idiakez fue el elegido para esta labor reconstituyente después de haber colgado los hábitos de primer entrenador durante dos temporadas y ser el segundo de Unai Emery en el Villarreal, trabajando en la sombra tras regresar del AEK Larnaca de Chipre, adonde fue tras salir disparado del Zaragoza (de allí había venido, precisamente).

La desorientación heredada no la logró arreglar Idiakez hasta las fechas del Pilar, pues se metió en el pozo de la clasificación amontonando seis derrotas en las ocho primeras jornadas. Colista y hundido, fue un milagro que la directiva madrileña no lo mandara a casa el 2 de octubre. Incluso hubo declaraciones del vasco asumiendo su destitución tras caer 1-2 en casa ante el Albacete ese día. «El problema no soy yo, el Leganés viene dando tumbos hace tiempo», dijo a la prensa, previendo que ya no iba a continuar.

Pero lo aguantaron. Y viajó en la jornada 9 a Cartagena en esas precarias condiciones. El Leganés, contra pronóstico, ganó 1-2 y, sin imaginárselo, además de salvarle el puesto a Idiakez, inició una resurrección que sigue activada hoy. En las últimas 11 jornadas, desde ese éxito en Cartagonova, los blanquiazules del sur de Madrid solo han perdido un partido: 2-1 en el campo del Levante, aún en aquel octubre. El resto han sido sumas y sumas de puntos sin cesar.

Recibirán el lunes al Real Zaragoza con un récord de nueve jornadas sin caer. En esta horquilla positiva han ganado cuatro veces, al Tenerife en Butarque, 2-1; en Ibiza, 0-2; a la Ponferradina en casa, 2-1; y al Granada, 1-0. Y han empatado los cinco restantes duelos: 0-0 con el Racing de Santander como locales; 2-2 en El Molinón de Gijón; y los tres últimos partidos, seguidos, 0-0 en el campo del Villarreal B, 2-2 en Butarque con el Mirandés y 1-1 el pasado fin de semana en Andorra.

Ha recuperado el cuadro pepinero tanto terreno con este parcial de 17 puntos sumados de 27 jugados que hace días que circula por delante del Real Zaragoza. Tienen 27 puntos, dos más que los aragoneses. Idiakez, el hombre que cayó por no tragar con el rombo impuesto desde la dirección deportiva, tiene su primera posibilidad de ajustar cuentas, aunque con quienes trató él ya no estén.