¿Cuantos minutos han jugado juntos Azón y Simeone?

La recuperación de Iván Azón de su lesión de rodilla que lo ha tenido parado mes y medio y la paralela eclosión de Giuliano Simeone como el mejor futbolista del titubeante inicio del Real Zaragoza en esta liga 22-23 ha hecho soñar al zaragocismo con una dupla atacante que pueda acabar con la sequía anotadora que sufre, un año más, el equipo zaragocista: solo 4 goles ha cantado en 7 partidos oficiales. El partido de la jornada 8, este lunes en La Romareda ante el Eibar, parece la estación oportuna para que Juan Carlos Carcedo, el entrenador, los pueda juntar en la línea delantera por primera vez en un once titular.

Las ansias por verlos, las de confiar en que de su mezcla pueda surgir buena parte de la solución goleadora que requiere este equipo tan parecido al del año pasado, devienen de un análisis apriorístico basado más en la intuición y el sentido común que del conocimiento de causa o del empirismo. Es más lo que se adivina que puede haber ahí de dinamita que la mera certeza. Porque, ¿cuántos minutos han jugado juntos Azón y Simeone desde que empezó la pretemporada y Carcedo dio inicio a sus probaturas de verano?

No son muchos. Más bien, pocos. Escasos, incluso. Analizar lo acontecido desde julio es un ejercicio ilustrativo, ajeno al 'big data' que tanto maneja el cuerpo técnico de Carcedo, y que quizá deja traslucir, bien que los planes iniciales no iban por la senda de que estos dos jovenes 'diecinueveañeros' tuvieran espacio simultáneamente en la delantera blanquilla, o bien que la presencia de Narváez hasta su marcha el último día de mercado (el 1 de septiembre) ejerció de elemento demasiado distorsionador y evitó esta fórmula perniciosamente, sin saberlo nadie.

Números cristalinos

Azón y Simeone, en el tiempo de verano, que es el que realmente han compartido sin mermas día a día pues el aragonés cayó lesionado en una rodilla a primeros de agosto cuando la pretemporada acababa (se perdió por ello ya el último amistoso en Gerona), solo coincidieron en la delantera del Real Zaragoza en dos ratos de sendos partidos de preparación, el primero en la Ciudad Deportiva ante el RZD Aragón y en Pinilla contra el Teruel: 45 minutos en el primer caso, 61 en el segundo. O sea, apenas 105 minutos de los 720 globales posibles. Sus simulacros son mínimos, su 'feeling' sobre el césped se circunscribe masivamente a los entrenamientos y poco a los partidos con rival que ha habido desde que la precampaña arrancó a principios de julio y Simeone se incorporó a la plantilla cedido por el Atlético de Madrid desde el minuto 1.

MINUTOS JUGADOS JUNTOS EN PRETEMPORADA: 105 DE 720

Real Zaragoza-Aragón (4-0) 45 minutos

​Lleida-Real Zaragoza (1-3) 0 minutos

Teruel-Real Zaragoza (0-0) 60 minutos

G. Tarragona-Real Zaragoza (3-3) 0 minutos

Al Shabab-Real Zaragoza (1-2) 0 minutos

Al Nassr-Real Zaragoza (2-1) 0 minutos

R. Betis-Real Zaragoza (2-2) 0 minutos

Girona-Real Zaragoza (1-1) 0 minutos

El resumen es cristalino. Azón y Simeone no coincidieron ni un solo segundo en el once en juego ni en Lérida; ni en Tarragona; ni en los tres partidos de la Costa del Sol antes los adversarios saudíes del Al Shabab y el Al Nassr, ambos de Riad, y el Real Betis; ni en el colofón ante el Girona, cuando Azón ya había sufrido su daño físico y no viajó.

En Lérida, Simeone fue titular como '11', extremo izquierdo (el ariete era Narváez). Y Azón, suplente entró por el colombiano tras el descanso, mientras que Giuliano era relevado por Puche. En Tarragona, el titular como '9' fue Azón y Simeone, exterior zurdo de nuevo, asomó desde el banquillo en el minuto 61... justo cuando al aragonés dejaba su puesto a Narváez. Otra noche sin confluir.

Ante el Al Shabab, en Marbella, Simeone fue titular y estrenó la posición de delantero centro. Fue el primer día que Carcedo lo puso de '9' puro. Y en el minuto 61, fue sustituido por... Azón. Uno por otro. La figura se repitió horas después contra el Al Nassr, pero a la inversa. Empezó de titular Azón y en el minuto 72 lo suplió Simeone.

En Málaga contra el Betis, Azón repitió como titular en el eje del ataque y Simeone (que marcó ahí su primer gol zaragocista en el 2-2 final) lo sustituyó en el minuto 64. Es decir, o jugaba uno, o jugaba otro. Pero no los dos juntos. Y sabido es lo que pasó en Gerona, pues ahí Azón desapareció hasta hace nada por su edema óseo de rodilla. Allí solo estuvo Simeone.

Sus coincidencias, anecdóticas

Sus dos coincidencias sobre el césped en pretemporada fueron, pues, mera anécdota. Disputaron juntos la segunda parte del amistoso más informal de todos, el primero en la Ciudad Deportiva ante el filial, el Aragón (4-0). El equipo ya ganaba 3-0 y el ritmo de juego bajó notablemente, por falta de chispa todavía en todo el mundo. Azón fue el '9' y Simeone el '11', extremo izquierdo. Sustituyeron a Narváez y Puche, respectivamente. Nada de valor dejaron esa tarde de casi 40 grados.

Y en Teruel, donde el Real Zaragoza no pasó de un admonitorio 0-0, fueron titulares y aguantaron hasta la batería de cambios de Carcedo del minuto 60. Azón de ariete, Simeone de exterior zurdo de nuevo. Tampoco hubo nada que aportar a sus 'highlights' particulares ese día de espesura general.

Como corolario a este singular análisis retrospectivo, quedan los dos últimos partidos de liga en los que la recuperación de Azón ha dado lugar ya a su reingreso en los planes de Carcedo. Frente al Sporting de Gijón, el delantero centro zaragozano entró en el campo para reaparecer en el minuto 82 en el puesto de... Simeone. O sea, se volvieron a cruzar sin jugar simultáneamente. Y el sábado pasado en Miranda de Ebro, sí que hubo 31 minutos donde los dos estuvieron juntos en las labores de ataque, además junto al otro punta fichado in extremis, el senegalés Gueye. Simeone fue titular en Anduva y Azón suplente. El argentino fue el '9' hasta que Azón entró por Mollejo en el minuto 59, lo que hizo que Carcedo lo llevara a la banda izquierda, como en verano. Y el final del partido tampoco dejó ninguna acción destacada entre ambos.

Ahora, por cómo de ciega ha comenzado una liga más la delantera zaragocista ante el gol, se aguarda la mezcla Azón-Simeone como bálsamo y barril de pólvora salvador. Pero más por fe y esperanza que por sostén práctico de una experiencia previa.