Azón: "Los primeros días de mi lesión fueron duros, no sabía cuándo iba a volver"

Iván Azón está de vuelta tras un final de verano de descarrilamiento físico por una inoportuna lesión de rodilla, un edema óseo que lo ha tenido siete semanas de baja médica. El delantero centro del Real Zaragoza, de 19 años, realmente ya ha jugado dos ratos tras su vuelta a los entrenamientos rutinarios, 8 minutos ante el Sporting de Gijón en La Romareda hace 12 días y 31 minutos en Miranda de Ebro, el pasado sábado. Ahora, parece que el acceso a la titularidad del nuevo '9' de la plantilla está muy próximo, quizá el lunes ante el Eibar.

"Ya estoy a tope y a disponibilidad del entrenador. Él será ahora el que decida cuántos minutos tengo que jugar", comenzó aseverando el canterano en una rueda de prensa, este jueves, que es indicio de que su regreso al once inicial puede ser un hecho.

Azón fue desde el final de la campaña anterior la principal apuesta goleadora de la plantilla, después de hacer 7 goles en la segunda vuelta del pasado torneo. Su lesión, surgida en la primera semana de agosto, fue un varapalo para el entrenador, Carcedo, y para sus propias aspiraciones de progresión inmediata. Así lo recuerda el zaragozano.

"Fue difícil para mí asumir la lesión porque estaba en un momento de gracia. No sospechaba que iba a ser baja tanto tiempo en los primeros días. Miedo no tuve por sufrir algo largo, porque yo ya estuve, tiempo atrás, un año y medio sin poder jugar por algo similar en la rodilla. Pero ahora estoy en el mundo profesional y te cuesta un poco más estar fuera del equipo. Sabes que luego te va a costar engancharte de nuevo al grupo y al nivel que tenías. Por eso, los primeros días de la lesión sí que fueron un poco duros, porque no sabía con exactitud cuánto tiempo de ausencia iba a tener. Pero creo que desde el punto de vista médico y de rehabilitación se ha llevado muy bien el proceso de la lesión y estoy muy contento de volver"

Azón, en esta tercera campaña ya con el primer equipo pese a su juventud, es consciente de que su rol en el equipo ya no es el del emergente juvenil que promete y tiene la venia de la inexperiencia y el atrevimiento. Su renovación, su ostensible aumento de salario y modificación de estatus en el grupo y su trayectoria cada vez más larga en el profesionalismo le obligan a dar un paso adelante en firme. No lo elude. "Evidentemente, mi papel ha cambiado en el equipo, así que ahora es importante saber llevarlo. Hay una mayor presión sobre mí, pero tendré que acostumbrarme con normalidad", admitió en pocas palabras.

En las dos breves apariciones de las últimas jornadas, saliendo desde el banquillo al final, a Azón se le vio algo fuera de tono físico, algo natural. El ariete lo explicó. "He estado mes y medio en el gimnasio, no podía correr porque había que evitar el impacto. He ganado músculo por ello. En las dos últimas semana me ha costado coger de nuevo la velocidad, pero eso es normal por el parón tan largo. Ahora estoy ya al cien por cien", reiteró.

La principal opción táctica que puede estar manejando Carcedo para contar con Azón de inicio pasaría por modificar su habitual sistema o mover piezas, echando a Simeone a la banda izquierda y quitando al mediapunta, normalmente Vada. Azón, que está ansioso por regresar al campo, tiene su opinión al respecto. "Que juguemos Simeone y yo, los dos juntos, es algo a tener en cuenta. Pero es el entrenador el que decide siempre lo mejor para el equipo. Giuliano está a un alto nivel, solo se pueden decir cosas buenas", indicó.

La vuelta de Azón al equipo es una de las bazas principales que aguarda Carcedo -y todo el zaragocismo- para poder aliviar la peligrosa sequía de anotación que está lastrando al equipo, con solo 4 goles en 7 jornadas. El delantero tiene confianza en que ese mal va a ser pasajero. "Es cierto es que no hemos tenido grandes números goleadores hasta ahora. Pero este año el equipo está proponiendo más en ataque, están llegando más balones al área. Creo que los goles deben llegar", valoró.

Por último, como ya respondió Gámez en la rueda de prensa del martes, a Azón se le reincidió en que comentase el modo de jugar del equipo, algo que ha quedado abollado tras el horroroso partido último en Miranda. Y el goleador blanquillo repicó lo dicho por su compañero. "Cada partido es diferente y cada partido se afronta de una manera distinta. Unos días, en casa, teniendo más el balón porque estamos ante nuestra afición. Otros, con más repliegue atrás, como fue contra la Ponferradina. Más que una idea clara para todos los partidos, lo que pasa es que cada partido se prepara de un modo diferente", concluyó.