Gámez: "Tenemos una idea clara de juego, pero depende del rival al que nos enfrentamos"

Fran Gámez, lateral derecho del Real Zaragoza, fue este martes el primer portavoz del vestuario tras la dolorosa derrota del sábado en Miranda de Ebro por 2-0 ante el que era entonces el colista de la categoría. El saguntino, con su habitual franqueza, dejó una postal bastante clara de cómo está funcionando el equipo tácticamente bajo la batuta de Juan Carlos Carcedo en este inicio de la temporada.

"El de Miranda sabíamos que iba a ser un partido díficil. Teníamos ganas de ganarlo, por la gente que vino a animarnos. Sabíamos además que, si ganábamos, nos hubiéramos metido arriba en la tabla de verdad. Pero salió mal todo desde el principio. Luego, entraron las prisas y siguió saliendo todo mal", dijo a modo de sinopsis personal de lo que él vivió en la pesadilla de Anduva.

Lo más llamativo que expuso Gámez hizo referencia al método de Carcedo en el ámbito táctico y técnico. Se le preguntó si tenían claro a qué se juega, por los vaivenes de rendimiento que el equipo está ofreciendo en las primeras 7 jornadas de liga. Y su respuesta estuvo llena de contenido. "Tenemos una idea clara de juego, pero depende del rival al que nos enfrentamos. Entonces, cada semana es diferente. Dependiendo del rival, hay algunos matices que cambian", admitió Gámez. Y es que Carcedo ha dejado claro desde el primer día que confía mucho en el 'bid data', en los datos cibernéticos provenientes de los modernos sistemas de medición de todos los parámetros del juego. Y, también, que su preparación de cada partido tiene muy en cuenta siempre el perfil del rival, aunque pudiera ser de Tercera División o Regional. No es un entrenador que apueste por una forma específica de juego que caracterice al Real Zaragoza como primer sujeto sobre el césped, sino que siempre lo vincula al que está enfrente.

Gámez asumió que el equipo, 17º clasificado ahora mismo, está muy lejos de las previsiones del verano. "Todos contábamos con tener más puntos a estas alturas. Hemos hecho partidos para tener más puntos. Pero ahora tenemos los que tenemos, que no son muchos. Estamos en una zona de la clasificaciòn donde no queremos estar. Todavía es muy pronto, pero si queremos estar arriba tenemos que ganar partidos", dijo con cierto aire de culpabilidad por no estar a la altura de las expectativas.

El lateral valenciano subrayó que el principal problema del Real Zaragoza es su inconsistencia, su flotación en la liga con partidos dispares, muy alejados unos de otros en solvencia. "Para estar arriba tenemos que ser mucho más regulares de lo que estamos siendo. Debemos enlazar muchas jornadas sin perder, ganar, y de momento no lo estamos haciendo. Por eso estamos en la posición donde estamos. Espero empezar la racha el lunes contra el Eibar", señaló.

La plantilla, según Gámez, está convencida de que les aguardan días densos dentro del habitual medio ambiente zaragocista de la última década. "Es una semana muy larga. Cuando pierdes, quieres jugar enseguida otra vez, pero nos ha tocado esperar hasta el lunes. Así que hay que preparar ese partido lo mejor posible porque sabemos que en Miranda lo hicimos mal. Estoy deseando que llegue ya el partido contra el Eibar", dijo con cierta resignación.