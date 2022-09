Bermejo se entrena aparte por fatiga muscular

Sergio Bermejo no ha completado el entrenamiento del Real Zaragoza este miércoles. El mediapunta sufre una fatiga muscular y ha sido derivado a un tipo de trabajo personalizado, en el gimnasio, controlado por los preparadores físicos y los fisioterapeutas del club. En principio no se trata de nada importante y esta decisión se adopta por precaución, para evitar males mayores. Dado que el próximo partido se juega el lunes (ante el Eibar en La Romareda), no asoma ningún riesgo de ausencia del madrileño por tanto margen como hay hasta ese momento de volver a competir.

Este tipo de decisiones derivan del uso de los GPS, los aparatos cirbernéticos que cada futbolista porta en su espalda en los entrenamientos y los partidos que sirven para medir todo tipo de parámetros programados de antemano. Entre sus algoritmos también se hallan los chivatos que avisan de estas sobrecargas musculares y de los riesgos de lesiones mayores en caso de que el futbolista en cuestión no pare en seco las rutinas de trabajo. Es el 'big data' en la más pura esencia. La utilización de los datos masivos, la inteligencia de datos o datos a gran escala que emana de este medidor que es ya algo inherente a los futbolistas dentro de su indumentaria.

También el lateral derecho del filial, Marcos Luna, que viene trabajando a diario con Juan Carlos Carcedo desde la pretemporada (no ha debutado aún con el primer equipo de modo oficial y juega solo con el equipo B por ahora), ha acompañado a Bermejo en la sesión de recuperación al margen de las rutinas del grupo, por idéntica causa.

A través de este método, el nuevo cuerpo técnico del Real Zaragoza ha logrado que, desde el inicio de la pretemporada, la afección al equipo de las lesiones musculares sea muy inferior a la de cualquier campaña precedente. La prevención está evitando por ahora que haya futbolistas de baja por ese tipo de roturas o microrroturas que tantos disgustos dan a lo largo de las ligas a los entrenadores.

Bermejo, si todo va según lo previsto, solo trabajará al margen del grupo un par de días, hasta que el ordenador vuelva a decir que su musculatura ya está de nuevo apta para la normalidad.