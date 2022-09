La Liga ubica el Real Zaragoza-Villarreal B solo 65 horas después de Santander

Sorpresa mayúscula ha causado en el Real Zaragoza y el zaragocismo en general la publicación del horario y fecha del partido de la jornada 11, que traerá a La Romareda al inédito rival del Villarreal B. La Liga, unilateral encargada del reparto de fechas y horas de cada jornada, lo ha ubicado el sábado 15 de octubre a las 16.15 en el estadio municipal.

No tendría más comentario el asunto si no fuera porque esa jornada viene inmediatamente después de otra intersemanal, en la que el Real Zaragoza jugará en Santander frente al Racing el miércoles 12 de octubre, día del Pilar, a las 21.00. Así, el choque en la ciudad cántabra acabará pasadas las 23.00 de esa fecha y el equipo no saldrá de vuelta a casa en autocar, por autopista, antes de las 00.30, ya pasada la medianoche del jueves. Es decir, la expedición zaragocista, que cubrirá el viaje nocturno por carretera a lo largo de la madrugada casi completa, no llegará a casa antes de las 5.00 de la mañana del citado jueves.

Contando con que ese día, por lo tanto, el cuerpo técnico que dirige Juan Carlos Carcedo no podrá llevar a cabo nada más que una forzada sesión de trabajo de tonificación muscular y activación tras el partido ante los racinguistas y el largo desplazamiento (seguramente a media tarde), esta evitable decisión de La Liga solo deja al entrenador blanquillo un breve espacio para programar un solo ensayo específico antes de jugar ante el filial del Villarreal, el del viernes.

Desde que el partido de Santander acabe, en torno o pasadas las 23.00 del miércoles, y dé inicio el choque con los jóvenes villarrealenses, el sábado a las 16.15, solo habrán pasado 65 horas y cuarto. Una del miércoles, las 24 del jueves, las 24 del viernes y 16.15 del sábado. Matemática pura. No se cumplen las 72 horas (tres días) que en tiempos de pandemia, cuando la liga se reanudó a matacaballo durante el verano para ser finalizada como fuese tras su larga interrupción de marzo a junio, se estableció como límite mínimo necesario entre partido y partido.

En Zaragoza se esperaba que este partido frente al Villarreal B se disputara en la noche del domingo (a primera hora de la tarde todo el fútbol español colapsará porque se juega el llamado 'clásico' entre Madrid y Barcelona) o, como suele tocarle en suertes tantas veces a los zaragocistas, en la franja postrera del lunes (que se estrena contra el Eibar en unos días). Por razones insondables, no va a ser así. Al contrario, se tendrá que jugar sin apenas aire y resuello para los zaragocistas tras su partido anterior, viaje de madrugada en autobus de por medio.