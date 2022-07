Molina: "Soy un jugador inquieto y con mucha personalidad"

Manuel Antonio Molina Valero ya es futbolista del Real Zaragoza, su nuevo dorsal '23', su guía en el centro del campo como creador y organizador del ritmo de juego del equipo. Manu Molina es un fichaje senior, de rendimiento inmediato. No es una apuesta joven que llega a Zaragoza a crecer. Molina llega crecido, cuajado como futbolista con diversos altibajos en su trayectoria, pues tien 30 años y cumplirá los 31 durante el curso, en noviembre.

Andaluz de Huelva (el segundo de allí que llega en una semana, tras el portero Rebollo, que es de Lepe), su año pasado en el Ibiza ha elevado su caché por su gran rendimiento y números en el 'big data', esa inteligencia artificial que ahora tanto se mira para 'ver' el neofútbol de los años 20 del siglo XXI. De Molina, el Real Zaragoza espera una aportación sobresaliente para que el gol fluya arriba con naturalidad y abundancia, todo lo contrario de lo acontecido en las dos campañas precedentes.

En su presentación oficial, a las 8.45 de la mañana de este miércoles en la Ciudad Deportiva, una vez abortada la pretemporada en Boltaña horas antes, Molina ha mostrado el desparpajo del veterano, la seguridad del experto. Nada que ver su talante con el de los jóvenes que tienen todo por hacer. "El Real Zaragoza es un gran paso en mi carrera, es un honor estar aquí, un orgullo. Tenía más sitios para ir, pero me he decidido a venir a un gran proyecto, a un sitio como Zaragoza donde se vive el fútbol de una manera diferente a otros lugares. Además, el míster (Carcedo) está aquí y yo quería estar con él", dijo de entrada el onubense en sus primeras palabras como blanquillo.

Molina dejó claro que es una extensión de Carcedo sobre el campo. "Me ilusiona poder volver a disfrutar de estar con el entrenador, me gusta mucho cómo ve él el fútbol, sus conceptos", dijo en otra vinculación explícita con el nuevo técnico zaragocista, con el que coincidió en Ibiza unos meses el curso pasado.

El nuevo medio centro del Real Zaragoza hizo sus valoraciones particulares que emanan de sus primeras experiencias en el grupo y en la ciudad. "Soy el único centrocampista que han fichado y creo que eso es porque buscan algo concreto. Es un halago que me hayan elegido a mí, da mucho prestigio. Puedo jugar tanto de '6' como de '8' (medio centro puro o interior diestro), soy un jugador inquieto, que me gusta manejar el balón y recuperarlo enseguida si lo perdemos. Esos primeros cinco segundos siempre presiono, es como soy también como persona en la vida, no paro quieto", empezó contando en su autoanálisis futbolístico.

"Me gusta mucho pedir el balón y tenerlo", remarcó como frase de cabecera del perfil que posee Molina. "Soy un chico con mucha personalidad y lo manifiesto en el campo. He jugado en estadios grandes y lo he demostrado. Me gusta ayudar siempre a los demás, aportar mi granito al equipo desde mi función en el campo. Quiero hacer mejor a los demás compañeros", apostilló.

Es un timonel permanente, alguien al que buscar y encontrar siempre. Pero el mediocampista ya del Real Zaragoza hizo alusión a su pasado para dar explicación a por qué ha tardado tanto tiempo en explotar como jugador. "Empecé muy joven, con 18 años, debutando en Primera. Tuve experiencias en Segunda y llevo muchos años en Segunda B. Este año pasado fue mi punto de inflexión, donde demostré que me puedo enganchar de nuevo a esta categoría. He pasado unos años locos antes de los 28 años, ahora sé lo que tengo que hacer. Espero disfrutar y que los éxitos sean mutuos", rememoró.

Por último, Molina habló del ascenso de soslayo, sin citar la palabra tabú. "Aquí hay muy buenos jugadores y el objetivo está claro si aquí están Raúl (Sanllehí) y Miguel (Torrecilla), además del míster. Esta categoría exige ir paso a paso. La gente que ha entrado nueva en la sociedad, sabemos lo que quiere y eso es importante".