El punto de partida del Real Zaragoza en el mercado: tres o cuatro fichajes con gol

El punto de partida en las negociaciones en el mercado de fichajes del Real Zaragoza es la búsqueda de tres o cuatro futbolistas con gol. Tan simple de enunciar y plantear como complicado de consumar.

Son tres, con seguridad, porque tres son los que se han marchado para no regresar. Los únicos tres del plantel de la liga 21-22 que terminaban contrato por su natural, los cedidos: Álvaro Giménez, Nano Mesa (ambos retornan al Cádiz, el club propietario de sus derechos) y Borja Sainz, que ya está en Vitoria, en su entidad, el Alavés. El resto, hasta 20 futbolistas, están atados por firma contractual con el Real Zaragoza por uno, dos o tres años más. Y, además, vuelve una decena más que estaba a préstamo en otros lugares.

Y el cuarto refuerzo en las labores de anotar goles quedará abierto, a expensas de ver ver si, con el paso de los días, quizá semanas, Narváez o Sabin Merino –uno, otro o los dos– encuentran una salida, pues esa es una sugerencia que los dos puntas –y sus agencias de representación– ya han recibido antes de las vacaciones.

Por ahora, el plan no va más allá en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una metamorfosis honda en el vestuario. Es más, como ya se ha deslizado en las primeras declaraciones públicas emitidas por el nuevo director general, Raúl Sanllehí, por el director deportivo, Miguel Montes Torrecilla, y por el entrenador recién contratado, Juan Carlos Carcedo, la confianza en la base existente en la plantilla es grande.

Las evaluaciones que se hacen dentro de la sociedad son positivas respecto de un alto número de jugadores de los que han competido en la última temporada y que, en buena parte del reparto, son también los que lucieron la camiseta zaragocista hace dos cursos. No es, por lo tanto, cuestión fundamental el hecho de que este equipo haya estado dos años cerca del descenso a Primera RFEF. El análisis de base se centra en lo futbolístico, en lo individual de muchos de esos hombres y en la fe que hay puesta en su progresión y sus condiciones para sostener el esqueleto de una plantilla que, bien apuntalada en la delantera, vaya a estar con seguridad en la pugna por la cabeza de la clasificación bajo la batuta del cuerpo técnico que dirigirá Carcedo.

En la rueda de prensa de presentación del nuevo preparador blanquillo quedó patente esta tesis que rige en el arranque del verano de 2022. «Conozco muy bien a la plantilla. Tenemos un buen potencial, hay una base de jugadores que nos van a ayudar. Si somos capaces de dar en la tecla en cosas que han faltado al equipo a nivel ofensivo podemos hacer un gran año», dijo Carcedo en su primera rueda de prensa en La Romareda.

Esta frase es el resumen del proyecto que ha iniciado Raúl Sanllehí en el amplio abanico de negociaciones que tiene entre manos hasta el 1 de septiembre, cuando se cierre el escaparate estival. Es decir, se admite la necesidad imperiosa de darle la vuelta al mecanismo ofensivo, que lleva dos años totalmente inerte pese al cambio de fichas en cada mercado, a la vez que se tiene la certeza de que el resto del armazón del actual Real Zaragoza sí da la talla para competir por el ascenso si los fichajes que han de aportar el inexistente gol cuentan con un alto grado de acierto en su elección.

Azón, el único aprobado

Del bloque de futbolistas que se han ocupado específicamente en los últimos tiempos de las labores de marcar goles, el único que llega a este punto de la restauración de la plantilla con un aprobado en su expediente es el joven Iván Azón, que a sus 19 años ha solucionado por goteo los graves problemas tácticos en esa crucial faceta marcando siete goles decisivos para sumar los puntos de la permanencia –incluso con anticipio– cuando el equipo estaba próximo al naufragio. Él no genera ninguna duda. Al contrario, su trayectoria advierte de que es posible hallar en su figura un ‘9’ de futuro si se le rodea convenientemente y prosigue con su crecimiento natural. Por eso se le pretende alargar y mejorar su contrato cuanto antes, como a los otros canteranos más cuajados, Francho y Francés.

Sin Giménez, Nano y Sainz ya en el vestuario (solo nueve goles firmaron entre los tres, a razón de cinco, dos y dos, respectivamente), estos roles de delantero centro, mediapunta y extremo vertical son los fichajes imperiosos desde el minuto uno de la llegada de Sanllehí. Esto se busca intensivamente en el mercado. Por eso han trascendido los nombres de Camello, Riquelme y Alkain en un principio. Los dos primeros propiedad del Atlético de Madrid y cedidos este curso al Mirandés y, el último, ya libre tras concluir su contrato con la Real Sociedad B. Son opciones seductoras pero que, de cuajar, costará su pugna con otros clubes y su dinero. Y, si no, habrá que buscar otras opciones similares en su posición.

En la plantilla restante, el gol ha brillado por su ausencia este año (39 en 42 partidos), salvo en el caso del mediapunta Vada, con otros siete tantos en su haber como Azón, pero cuyo desarrollo futbolístico ha dejado bastante que desear. Sabin Merino, fichado en enero por Torrecilla, ha acabado el curso sin marcar un solo tanto. Cero. Y Narváez, que el año anterior hizo nueve y fue decisivo para que el Real Zaragoza no bajase de categoría, ha consumado una temporada muy deficiente, con dos goles (en verdad, suyo solo fue uno, pues el otro lo anotó un defensa rival en propia puerta) y la sensación de decaimiento que no emite lo que ahora se requiere: un talante positivo y de hambre por abanderar la delantera de un equipo ascensor. Sus salidas se ven recomendables. Bermejo, otro mediapunta sin gol en dos años (tres esta vez, dos el curso precedente), parece que sí puede tener otra oportunidad más, la tercera. Como muchos centrocampistas y defensas del presente. En estas líneas no hay prisa ni creencia en que haya muchos prescindibles.