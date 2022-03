Eugeni: "Si la rabona acaba en gol, hubiese sido recordada siempre"

¿Cómo se le ocurrió esa rabona ante el Fuenlabrada?

Fue una jugada muy rápida, en la que Álvaro Giménez me dio un gran pase y se me ocurrió como último recurso. De acabar en gol, la hubiese recordado toda la vida. Ahora mismo estoy con confianza y me salió así: no la hice con intención de faltar al respeto al rival ni nada por el estilo, sino como un recurso útil.

¿Qué le dijeron sus compañeros al finalizar el partido?

Al ganar, todo eran elogios y palabras bonitas, pero, si hubiésemos empatado, seguro que alguna reprimenda hubiera caído (risas).

¿Esperaba tener una adaptación tan rápida?

He tenido una gran acogida desde el primer día que llegué. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me están facilitando las cosas y eso se nota después dentro del campo.

Su llegada ha coincido con el resurgir del equipo. ¿Qué ha aportado Eugeni?

Este ya era un equipo con grandes jugadores y no creo que yo haya aportado nada que no hubiese aquí. Sí que considero que he traído mi mejor versión; me estoy encontrando a gusto, siendo importante y contribuyendo a la buena dinámica que llevamos.

Con usted ha vuelto la figura del especialista a balón parado.

Desde pequeño, siempre le he pegado bien al balón. En todos los equipos en los que he estado he sacado la estrategia y me siento muy cómodo en ese aspecto.

¿Entrena el golpeo o es algo innato?

Siempre he tenido facilidad pero todo en la vida es mejorable. Después de los entrenamientos, algunos jugadores nos solemos quedar a mejorar golpeos.

Jim parecía haber encontrado el mediocampo ideal, con usted junto Francho y Jaume Grau, pero han sobrevenido los contratiempos. ¿Cómo ha vivido el vestuario la taquicardia de Grau?

Con sorpresa porque no nos habíamos percatado de nada. Ahora toca darle fuerza y ánimos para que vuelva cuanto antes. El equipo le necesita.

Este martes se reincorporó a los entrenamientos, aunque para ejercitarse de forma individual. ¿Cómo está anímicamente?

Jaume es una persona muy alegre. Se le ve bien, con fuerza y ganas de mirar hacia adelante. Todos esperamos que al final no sea nada y pueda estar a tope cuanto antes.

Jim tendrá que recomponer la línea medular. ¿En qué sistema se siente más cómodo?

Al llegar ya dije que me adapto a cualquier posición en función de lo que necesite el entrenador. Soy feliz jugando.

Jugando, y manejando el juego. Vaya diferencia entre la primera parte y la segunda ante el Fuenlabrada...

Sabíamos que es un rival que se encierra mucho y que nos iba a costar dar pases interiores. En la primera estuvimos más atascados, pero en la segunda entendimos mejor el juego y ofrecimos nuestra mejor cara. Así conseguimos darle la vuelta al marcador.

Los cambios de Jim fueron clave esta vez. Y también se vio un equipo más convencido de la remontada.

Jim es un entrenador muy cercano, que apoya mucho a los jugadores. Siempre está dándonos ánimos. Salgan o no los resultados, nos da tranquilidad. Y eso se nota en la confianza sobre el terreno de juego.

¿Qué le dijo a usted a su llegada en el mercado de invierno?¿Le otorgó galones?

Me pidió que sacara mi mejor versión, que disfrutase y, sobre todo, que tuviese personalidad en el campo.

Venía de su primera experiencia en el extranjero, en el Arouca de Portugal. ¿Cómo es el fútbol de allí?

Puede que sea algo más físico y menos técnico. Mi etapa allí no salió como yo quería pero aprendí muchas cosas. Cualquier experiencia así sirve para mejorar y ahora estoy muy feliz en el Real Zaragoza.

¿Sigue pesando el escudo del león rampante a la hora de escoger destino?

Yo, siendo sincero, lo tuve claro desde el primer momento en que contactaron conmigo. Entendí que era una gran oportunidad para seguir creciendo y creo que acerté con la decisión de venir.

En un mes le toca volver a El Alcoraz, en el derbi aragonés. ¿Cómo espera que le reciba la que fue su afición?

La verdad es que no sé cómo será el reencuentro. Tengo grandes amistades allí, guardo un buen recuerdo, pero no sé cómo me recibirán. Que cada uno haga lo que piense que tiene que hacer; yo me centraré en defender al Real Zaragoza, que ahora es mi equipo.

Antes, este mismo sábado, toca visitar al Cartagena, rival directo en la clasificación. ¿Cómo se está planteando el partido?

Con la misma mentalidad que todas las semanas. Sabemos que es un equipo complicado, con una plantilla muy completa que nos obligará a dar lo mejor de nosotros para poder sacar los puntos. Vamos sin exceso de confianza, pero a la vez sin ningún miedo.

¿Se habla del ‘play off’ en el vestuario o todavía se ve lejano?

No hablamos nada de esto. De verdad. Solo miramos al Cartagena y después, a la hora de la verdad, cuando queden menos partidos para acabar la temporada, se verá si podemos pelear por algo más o nos tenemos que conformar con estar en la misma zona que ahora.

Tiene contrato hasta 2024. ¿Se ve como un futbolista con recorrido dentro del club?

Es un club que desde el primer día me ha tratado muy bien, me ha trasladado confianza y me hace sentir como en casa. Me gustaría estar mucho tiempo aquí porque, cuando estás feliz, tu estado anímico se refleja en el campo.