Puche, el futbolista total que ha hecho creer al zaragocismo

“Casi me he puesto a llorar cuando he ido a celebrar el gol con la grada. Me ha salido la emoción de tantos años entrenando”. Miguel Puche es el hombre más feliz de la Tierra. Su gol ante el Fuenlabrada ha devuelto la ilusión. Hacía mucho tiempo que La Romareda no despedía a los suyos entre cánticos y bufandeo. Y todo gracias a unos chavales que se han empeñado en hacer creer al zaragocismo.

Francés, Francho, Azón… y ahora Puche. El turiasonense es el último en llegar, pero pertenece a la misma generación. Formó parte del juvenil que ganó la liga en 2019. De hecho, él fue el autor del gol que sentenció el campeonato en Reus, un tanto muy similar al anotado este viernes y que define su perfil de futbolista.

Al igual que muchos de los chavales que proceden de Tarazona, Puche empezó a jugar a cierto nivel con el Tudelano. Todavía era juvenil de primer año cuando David Navarro empezó a llamarlo para entrenar con el primer equipo, donde coincidió durante dos temporadas con Víctor Bravo.

Bravo recuerda que por aquel entonces ya se veía que Puche era “un adelantado a su tiempo” y destaca el “gen competitivo” del turiasonense. “A pesar de su juventud, era agresivo y fuerte. Sabíamos que iba para futbolista porque reunía muchas condiciones”, añade el actual entrenador del Teruel, sobre unos años en los que se gestó el salto del centrocampista al Real Zaragoza.

El director deportivo de entonces, Lalo Arantegui, y Ramón Lozano, responsable de cantera, venían siguiendo sus pasos y apostaron por incorporarlo al mencionado equipo juvenil en el que se reunió con los Francho, Francés, Borge y compañía. Su polivalencia lo convertiría en pieza indispensable de aquellas temporadas doradas con Iván Martínez al frente del banquillo.

“Todos creímos en Puche. Sería injusto decir que la idea de traerlo fue de uno u otro. Vimos que era interesante y el tiempo nos ha dado la razón”, explica Ramón Lozano, y define al futbolista como una “navaja suiza” capaz de adaptarse a cuatro o cinco posiciones sobre el terreno de juego.

Miguel Puche puede actuar en ambas bandas, como interior, como mediapunta e incluso como referente. Maneja las dos piernas y su poderío físico le permite abarcar muchos metros, apareciendo por sorpresa por distintas zonas. Además, a pesar de no ser muy alto, va bien de cabeza, como demostró en el gol del triunfo del viernes.

“Los partidos de ida y vuelta, agónicos, son los que mejor se adaptan a sus condiciones. Su fortaleza sobresale en esos momentos porque llega fresco y, cuando pisa el último tercio tiene contundencia y calidad”, añade Lozano, y destaca la inteligencia de Puche “dentro y fuera” del terreno de juego.

El centrocampista zaragocista es un brillante estudiante de la carrera de Psicología y sus compañeros destacan su capacidad para hacer grupo a pesar de su timidez. De ahí la felicidad que el vestuario al completo sintió al acabar el partido ante el Fuenlabrada.

“Marcar un gol en La Romareda es la sensación más increíble”, dijo el propio Puche tras ser felicitado por su entrenador, un Juan Ignacio Martínez que ha sido el último en apostar por él. “Ha confiado mucho en mí esta temporada y se lo agradezco de corazón”, añadió al término del encuentro el chval que ha conseguido que el zaragocismo vuelva preguntarse “¿y por qué no”.