El uno a uno del Real Zaragoza en su victoria por 2-1 ante el Fuenlabrada

CRISTIAN ÁLVAREZ 2

Sin opciones de reaccionar en el autogol de Jair, paró bien una falta a Ontiveros. Vivió un partido fácil, sin nervios.

GÁMEZ 1

Tan activo como torpe con el balón en la primera parte, no dio un centro bueno. Después, se calmó y lo hizo más fácil. Sin brillo.

FRANCÉS 2

Empezó impreciso, con media hora de pases malos y decisiones erróneas. Después, retomó su alto nivel al corte y con el balón.

JAIR 0

Mala noche la suya. En un cuarto de hora, marró primero el 1-0 a bocajarro y se marcó el 0-1 en propia puerta. No tiene fortuna

CHAVARRÍA 2

Está de crecida en las últimas dos semanas. Subió bien la banda, centró en el 1-1, creó peligro siempre. Atrás, se fajó bien con León.

PETROVIC 1

En su línea. Dos pérdidas peligrosísimas en zona de salida que no penalizaron, por suerte. Y movimientos de ancla muy útiles.

GRAU 1

Su juego de mínimos con buenas prestaciones es ya un aval. No es brillante pero sí efectivo. Le faltó creatividad. Posicional.

EUGENI 2

Su primera parte fue floja, no le salió nada. Flotó demasiado en zona de nadie. Después, fue clave, creó peligro y dio profundidad.

BERMEJO 1

Nada nuevo. Algunas acciones efervescentes, un par de centros sin éxito, un disparo alto malo, alguna ayuda atrás y trabajo.

NARVÁEZ 0

Esta vez su ademán de pelea no le rentó ni a él ni al equipo. No estuvo en el área con poso, no generó peligro. Sustituido.

SABIN MERINO 0

No ve portería, no se ha estrenado y no acaba de cuajar un inicio de partido bueno en su rol de titular. Jim lo cambió en el descanso.

AZÓN 3

Entró por Sabin para jugar toda la segunda parte y sintonizó con el juego enseguida, con un gol providencial. Está con confianza.

ÁLVARO GIMÉNEZ 3

Fue pareja de cambio de Azón en el intermedio, en su caso por Narváez. No marcó pero dio las dos asistencias de cabeza. Clave.

PUCHE 3

Relevó a Grau a falta de casi media hora y el equipo ganó recorrido y llegada. Marcó el 2-1 ganador y antes ya pudo anotar. Todo casta.

VADA 1

Suplió al cansado Eugeni en los últimos 10 minutos y el aumento. Ayudó a controlar la victoria, con furia y decisión. Útil.

LLUÍS LÓPEZ S. C.

Sustituyó a Bermejo para reforzar la defensa en los últimos 8 minutos. El rival no achuchó y apenas tuvo participación.