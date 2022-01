Sabin Merino, el último intento para la delantera del Real Zaragoza

Sabin Merino, delantero centro vasco del Leganés, es en estas últimas horas del mercado invernal el principal objetivo del Real Zaragoza para reforzar su línea de ataque, tan necesitada de gol, acierto y pólvora en un nuevo año de ineficacia total de cara a las porterías contrarias.

Ariete de 30 años, de 1,87 de estatura, no cuenta para Mehdi Nafti, el técnico franco-tunecino de los madrileños. En el duelo de este domingo, Merino estuvo en el banquillo ante el Alcorcón, pero no salió al césped en las sustituciones. Sí que lo hizo el nuevo ‘9’ fichado por los leganenses, Yacine Qasmi, franco-marroquí que ha dejado el Rayo Vallecano y sobre el que el club zaragocista también mostró interés reciente. El efecto dominó puede ser el que acerque al fornido punta de Urdúliz (Vizcaya) a las filas aragonesas antes de que los relojes marquen al final de la noche de este lunes las 23.59 y se baje la persiana del mercado. Es momento límite para todo, y al Zaragoza le va a coincidir de lleno con la disputa de su partido de la jornada 25 en Ibiza, desde las 21.00 en el estadio de Can Misses.

Sabin Merino apenas ha jugado 483 minutos en 14 partidos este año. Solo completó el primero de liga, en agosto, y apenas fue titular en tres más. Lo suyo han sido siempre minutos residuales o, mayormente, suplencias sin participar nada. Es un apagón impensado en un futbolista que siempre ha tenido vitola de importante donde ha estado, por sus goles, sus asistencias, su apoyos y su pelea constante en el área. Si viene a Zaragoza hoy, se tratará de otro jugador a recuperar de un declive evidente. En sus pocos ratos jugados, ha anotado dos goles: uno inútil en Gijón (derrota por 2-1 de los blanquiazules) y otro en la victoria por 4-1 a Las Palmas hace poco.

Sabin Merino, canterano del Athletic de Bilbao, debutó en Primera en 2015 con los de San Mamés, permaneciendo cuatro temporadas en la primera plantilla rojiblanca. A mitad de 2018, fue fichado por el Leganés, que también militaba en la primera categoría del fútbol español, como puntal de su delantera. En Butarque, Merino ha tenido un rendimiento irregular, dependiendo mucho del ritmo del equipo y del gusto puntual de los entrenadores. Así, en la liga 19-20, en plena pandemia, se marchó cedido al desesperado Deportivo de La Coruña que se iba –y se acabó yendo– a Segunda B, mientras su club matriz, el Leganés, también se despeñaba a Segunda. El año pasado anotó nueve tantos, su mejor récord como profesional.

Activos hasta el segundo final

Como estaba cantado, la figura referencial en el plano de los fichajes en la SAD, el director deportivo Miguel Torrecilla, llega a hoy 31 de enero, apurado hasta el último segundo del zoco de compraventas y préstamos. Le quedan deberes por cumplir al ejecutivo, según el plan repentino que surgió en los despachos del club a mitad de mes por el que se va a remozar la plantilla en un buen número de piezas.

Falta por fichar un delantero centro y, si queda remanente, otro refuerzo que puede oscilar entre otro punta versátil o un central que doble al lateral derecho. Las oportunidades de última hora marcarán la decisión. La prioridad es Sabin Merino, una vez descartados Giuliano Simeone (filial del Atlético Madrid), Yacine Qasmi (se ha ido del Rayo al Leganés), Hoppe (del Mallorca) o Villar (del Almería). Si falla Merino...

Y, en sentido inverso, falta cerrar las salidas pretendidas de Bermejo (con oferta firme de China) y Yanis, hoy en Panamá.