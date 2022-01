Javi Ros se marcha al Amorebieta, rival del Real Zaragoza en la zona baja de la tabla

Javi Ros, segundo capitán del Real Zaragoza, abandona definitivamente la plantilla blanquilla en la tarde de este domingo 30 de enero. Se va, como estaba acordado desde hace al menos dos fechas, al Amorebieta, rival del Real Zaragoza en la parte baja de la clasificación de Segunda División. Después de aclararse los últimos detalles que quedaron pendientes el viernes, ambos clubes lo han hecho por fin oficial en el penúltimo día de apertura del mercado de invierno.

Ros se va en calidad de cedido hasta el 30 de junio, aunque la vocación del área deportiva del Real Zaragoza (como sucede en todos los casos similares acontecidos en los últimos tiempos con los préstamos) es que el de Tudela ya no regrese al equipo, pese a que le restará aún contrato hasta 2024. En el pacto se ha incluido la 'cláusula del miedo' que impedirá jugar a Ros contra el Zaragoza en La Romareda cuando el calendario traiga a los vizcaínos al estadio municipal. Así, el club libera la mitad de una importante ficha en el vestuario, que permitirá contratar al último o ultimos refuerzos invernales en las próximas 24 horas.

El veterano futbolista ribereño (cumplirá el día 16 de febrero los 32 años) no ha jugado ni un solo segundo en liga este curso con el Real Zaragoza. Su minúsculo concurso en los planes de Juan Ignacio Martínez 'Jim' se reduce a breves minutos en dos partidos de Copa del Rey, en La Palma ante el Mensajero y en casa frente al Burgos, en días donde jugaron los menos habituales y él tampoco fue titular. Porque a Ros, el entrenador y el director deportivo, Miguel Torrecilla, ya le advirtieron en verano, en la pretemporada de San Pedro del Pinatar (Murcia), que no contaban con él y que no iba a tener la más mínima opción de voltear la situación. Aun así, Ros quiso permanecer en el grupo, aguantando muchas semanas esas circunstancias que lo dejaron sin convocar, incluso, cuando las citaciones no cubrían el tope de 23 fichas.

El tudelano deja atrás siete temporadas en las filas zaragocistas, pues llegó en un mercado invernal desde el Mallorca, en enero de 2015. Ha participado en 146 duelos ligueros desde entonces. Una lesión de cartílago en una rodilla, que se manifestó hace dos campañas y de la que, pese a pasar por el quirófano, nunca ha llegado a reponerse del todo, lo fue apartando poco a poco del papel importante que siempre tuvo en la línea media del equipo.

Con la salida de Ros se va el jugador que más tiempo llevaba de manera consecutiva en estos momentos en la plantilla del actual Real Zaragoza y, asimismo, queda libre el mítico dorsal '10' que él ha portado la mayor parte de su estancia como zaragocista. Es el quinto jugador que se va del equipo en enero, tras Clemente (a la Real Sociedad B), Eguaras (al Almería), Adrián González (al Fuenlabrada) e Igbekeme (al Columbus Crew, de Estados Unidos).