Jair: "Pido al aficionado del Real Zaragoza que nos apoye todo cuanto pueda"

¿Cómo entiende este momento de la temporada, con el equipo atascado en resultados y juego y de nuevo obturado en el camino hacia el gol?

No es agradable para nadie esta situación. Para nosotros, mucho menos. No sacamos adelante los partidos. No ganamos. Ésta es la realidad del momento. Empatamos ante la Ponferradina, un equipo de la zona alta; pero tampoco pudimos vencer. En primer lugar, tenemos que ser, todos, muy conscientes de la situación concreta y determinada por la que atravesamos. Debemos dar un poco más sobre el campo, y sumar tres puntos cuanto antes.

¿Sienten otra vez el peso de la losa de la falta de triunfos, en circunstancia más o menos análoga a aquella larga sucesión de empates de la primera vuelta?

El equipo tiene confianza y ganas. Esto también es indudable. Disponemos de capacidad y de un nivel de solvencia adecuado, como ya se ha demostrado en la primera vuelta. Confío plenamente en que vamos a salir adelante. Pero, como digo, dando un punto más de competitividad en nuestro juego.

El ambiente en torno al equipo y el club se está cargando en las últimas semanas por diferentes razones, una deportivas y otras de naturaleza extradeportiva. ¿Ha llegado este sentir al seno de la plantilla?

No somos ajenos al clima en que nos movemos o por el que nos toca pasar. Vivimos en un contexto. En todo caso, el aficionado es, por supuesto, libre de manifestar su desaprobación o contento con lo que ve. En este sentido, muestro mi mayor respeto. Es más, nos debemos a la afición, y vamos a tratar de dar la vuelta a la situación también por ellos. A este respecto sí pido a los aficionados que nos apoyen en La Romareda en todo lo que puedan.

Terminó bien el Real Zaragoza la primera vuelta y ganó al Éibar en el estadio de La Romareda, donde el equipo, posiblemente, ha mostrado más flancos débiles. ¿Qué cree que ha pasado tras el regreso a la competición?

A mi juicio, hemos bajado un poco el nivel de intensidad. Si recuperamos el punto de competitividad que ya alcanzamos, el juego volverá a salir. Sin duda. No hablo en este sentido de nadie en concreto, sino de todos, del colectivo. Todos debemos mostrarnos más intensos.

¿Quizá se abrió la puerta a cierta comodidad cuando se descontaron las derrotas ante el Almería y el Tenerife?

Nosotros no descontamos la derrota ante nadie, por más que el Almería disponga de un equipazo o el Tenerife se esté mostrando como un equipo poderoso. Siempre salimos al campo con la intención de ganar, sabiendo, al mismo tiempo, quién está enfrente. No obstante, me parece que en esos partidos recibimos dos golpes que nos han tocado un poco mentalmente. Nos debemos recuperar en este plano.

¿Puede venir bien en este aspecto el parón de la presente semana? ¿O hubiera preferido la continuidad de la competición?

Soy del criterio de quienes piensan que al Real Zaragoza le puede sentar bien este descanso de liga. Podemos preparar mejor la próxima cita, frente al Valladolid, podemos recuperar efectivos que fueron baja por covid o por sobrecargas musculares y podemos, asimismo, encontrar el tiempo preciso para estar juntos y reflexionar con algo de tranquilidad sobre la situación.

¿Les ha pasado por la cabeza que pueda darse otro atasco como la referida racha de nueve empates consecutivos que hundió al Real Zaragoza en la tabla?

No. Tengo la impresión, por otro lado, de que no nos conduciría a nada volver sobre aquella historia. Tratamos de mejorar en la faceta ofensiva de nuestro fútbol y de no encajar goles. Estas son nuestras líneas maestras de trabajo. Con algo más de intensidad, controlaremos mejor los partidos y solventaremos la situación.

Algunos de sus compañeros han señalado estos días que la falta de gol que castiga de nuevo al equipo es pura circunstancia pasajera. ¿Qué opinión le merece a usted el dato de estar cuatro partidos sin ver la puerta contraria?

Si tenemos mayor control de los partidos, con el punto de intensidad del que estoy hablando a lo largo de la entrevista, vendrán las ocasiones para marcar y, por tanto, los goles. Entiendo que debemos mirar esta cuestión desde una perspectiva global, de funcionamiento colectivo del equipo.

Hemos presenciado en las últimas semanas el interés de Jim de jugar con tres centrales y dos carrileros como innovación del sistema táctico, sin que hasta la fecha haya dado un resultado satisfactorio, al menos vistas las cosas desde fuera.

No quiero que lo que voy a indicar se tome como una excusa; pero todo cambio necesita de un tiempo de adaptación. Hasta el momento, el sistema de los cinco defensas, no nos ha dado el éxito que quisiéramos; pero estamos tratando de mejorar. Entiendo que es factible que se pueda ver en más ocasiones.

¿Cómo se juzga a sí mismo, después de una temporada en que es pieza indiscutible, sea con defensa de cuatro o de cinco?

No salí contento de la pasada temporada, por las lesiones que sufrí y por la situación del equipo. Eso sí, me propuse dar la cara y estar al nivel de los compañeros y del Real Zaragoza como club e institución. Sigo en la misma idea. Trato de dar lo mejor de mí mismo.

Si le digo Valladolid…

Nos espera un partido exigente. Prácticamente toda la plantilla del conjunto pucelano es de Primera División. Debemos afrontar este encuentro con la mayor seriedad, concentrados, centrados, intensos. Si no, saldremos malparados. Vencimos en su momento al Éibar. Frente al Valladolid, debemos seguir los mismos registros.