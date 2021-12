Cristian Álvarez: "Debemos saber que no nos da para jugar un 'play-off'"

Cuando Cristian Álvarez, guardameta del Real Zaragoza, habla, no deja a nadie indiferente. El veterano portero argentino, de 36 años, es una de las referencias inequívocas del heterogéneo vestuario zaragocista del último lustro. Él no está de paso. No es un jugador de aluvión. Se ha mimetizado con la ciudad y con el viejo club a base de personalidad, cariño y vocación de continuidad en una entidad que viene herida en lo societario desde hace más de una década. Y Cristian dejó unas breves palabras tras el cierre de la primera vuelta ante el Tenerife este domingo, con esa dolorosa derrota que puso un día más en evidencia las carencias de un Real Zaragoza abollado, un año más, en su caminar por la repelente Segunda División. No debe caer en saco roto lo que Álvarez expuso en sala de prensa con contundencia.

"Debemos saber que no nos alcanza para el objetivo real que es jugar un 'play-off'. Hay que ser realistas y saber dónde estamos situados", recomendó Cristian directamente. No es amigo de subterfugios el rosarino. Al contrario, le gusta que no le engañen ni engañar a nadie.

"Hay que ser equilibrados. Dentro del club, conociendo todas las situaciones que hay por dentro, tenemos que ser equilibrados y conscientes. Tenemos que valorar los 26 puntos que hemos sumado. Y, a partir de ahí, saber dónde estamos", prosiguió el portero blanquillo su discurso, aludiendo directamente a lo extraordinario del envoltorio societario en el que se desenvuelve el equipo desde hace largo tiempo, lleno de límites financieros, lastres y dificultades en el día a día que lo hacen distinto a la mayoría de rivales de Segunda, mucho más desahogados.

Cristian Álvarez expone, sin cortarse, que el nivel de calidad del actual Real Zaragoza tiene su techo. Y no es demasiado alto, precisamente. "Creo que el equipo ha dado el máximo en todos los partidos. Da el máximo en cada entrenamiento. Doy fe de ello. Pero tenemos los puntos que tenemos. El balance de una temporada hace justos los puntos que tienes. Si no logramos las victorias en aquella racha de tantos empates, por algo no se dio", razona el arquero argentino. Es una explicación que viene a concluir en la moraleja 'esto es lo que hay'.

Cristian lanzó también un mensaje subliminal en el que sugirió la necesidad de reforzar la plantilla para poder aspirar a algo más que la actual posición media-baja en la tabla que ha dejado el ecuador de la liga, el final de la primera vuelta. "A partir de ahora hay que construir. Tenemos que dar un paso adelante en la segunda vuelta para encontrar opciones de estar en los seis primeros puestos", indicó lacónicamente.

Álvarez tampoco esconce la sensación de deuda con la afición que tiene la plantilla. Solo han ganado dos de los once partidos dirimidos en La Romareda, en los que solo ha marcado 6 goles el equipo aragonés. "La verdad es que estamos amargados", definió Cristian para describir el ánimo del grupo. "En casa debemos conseguir más puntos. En Zaragoza, estamos en una plaza grande, enorme. Y cada vez lo es más, no merma en este infierno que estamos pasando, de nueve temporadas en Segunda División. Es un sentimiento genuino, algo puro. Intentamos estar a la altura, lo intentamos. Tenemos un cuerpo técnico que sabe dónde está parado. Pero los resultados no se nos están dando, sobre todo en La Romareda", concluyó el sudamericano.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza pierde el norte

Es cuestión de guardar estas declaraciones de Cristian Álvarez en una pequeña urna transparente para escucharlas o releerlas de vez en cuando de aquí a mayo. Son las de un miembro de la plantilla. No una apreciación u opinión externa o tangencial, tan refractarias habitualmente dentro del club cuando no son del gusto.