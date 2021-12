Jim: "El segundo gol nos ha hecho mucho daño, además de la ansiedad"

A cinco puntos de la promoción de ascenso a Primera División y a seis del precipicio del descenso a Primera División de la RFEF, el Real Zaragoza clausuró la primera vuelta con una (otra…) derrota como local. En este caso, ante un Tenerife que demostró entidad de aspirante a todo. Pese a la fortaleza del conjunto canario, el revés lo confesó como inesperado Juan Ignacio Martínez en la sala de prensa. "No me lo esperaba. Estaba convencido de que íbamos a sacar los tres puntos. De hecho, hemos empezado muy bien el partido, con ocasiones, alguna de ellas muy clara. Ellos juegan muy bien su fútbol, no hay que ponerles ningún pero: en el momento que te equivocas, a la primera, te meten el gol. El segundo gol nos ha hecho mucho daño, además de la ansiedad y demás", confesó Jim.

El técnico valoró el esfuerzo energético realizado por su equipo para revertir la situación. "Hemos intentado corregir en la segunda parte con detalles jugando como local. Hemos intentado agitar con jugadas por la banda y centros, pero nos ha durado muy poco. Quizá lo hemos hecho a destiempo. Entiendo también al jugador, que está con ese puntito de ansiedad", explicó.

Jim, pese a la derrota, repitió la apuesta ambiciosa que abandera en el Real Zaragoza. "Como colectivo, queremos estar en la parte alta. Evidentemente, no estamos contentos con los puntos que tenemos. Tendremos que hacer una segunda vuelta mucho más amplia en puntos. En estos momentos, no podemos estar satisfechos", reiteró hasta la saciedad el entrenador del conjunto zaragocista.

Una vez más, la seguridad defensiva fue el talón de Aquiles del Real Zaragoza, condenado por un rival letal en sus llegadas. El Tenerife sí supo resolver, mostrando capacidad de equipo grande en la competición, un escalón por encima del conjunto aragonés. "Nos está pasando los dos últimos partidos, el otro día también y hoy. Esa contundencia, esa seguridad defensiva, ese espíritu… El rival nos ha ganado con un punterazo por la escuadra. Tenemos que tener concentración y paciencia si queremos mejorar. Ese puntito de pausa es la que nos ha diferenciado en el partido de hoy. Repito que hemos entrado bien, incluso muy bien, en el partido. Les hemos sabido ganar la espalda. Pero un partido es de una hora y media. El rival está en la parte alta de la tabla, encaja poco, eso hay que tenerlo en cuenta", valoró.

No obstante, Jim sigue creyendo en el colectivo que gestiona. "Vamos a cargar energías ahora (en el parón de la Navidad). Haremos un análisis mucho más completo a la vuelta. Al zaragocismo no le puedo pedir más, en una tarde desangelada como ésta, nos ha animado. Solo podemos darle las gracias, morir por ellos, y perdón por la expresión. Queda medio campeonato y mucha cosa que contar", advirtió el técnico.

Finalmente, también analizó los movimientos que puede haber en el Real Zaragoza en el mercado de invierno, que se abrirá en los próximos días. "Miguel Torrecilla y yo hablamos todos los días, comemos todos los días en la Ciudad Deportiva. Seguro que Miguel encuentra alternativas", concluyó Juan Ignacio Martínez.